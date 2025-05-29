Регионы склоняют граждан к трезвости

С 1 сентября 2025 года петербургские бары с залом обслуживания менее 50 кв. м не смогут получить лицензию на продажу алкоголя. Речь идет о заведениях, расположенных в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих территориях. Соответствующий закон депутаты ЗакСа Петербурга приняли сразу во втором и в третьем чтениях 28 мая. В этот же день губернатор Александр Беглов подписал документ. Закон, который депутаты и СМИ прозвали «законом о наливайках», в итоговой версии затронет, в том числе, некоторые авторские бары, которые долгое время работали в небольших помещениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В Петербурге окончательно утвердили закон, который меняет правила продажи крепких и слабоалкогольных напитков в заведениях общепита, расположенных на первых этажах жилых домов и на прилегающих территориях. Городской парламент утром 28 мая утвердил документ сразу во втором и третьем чтениях, вечером его подписал Александр Беглов. Закон вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Инициативу обсуждали в городском парламенте с весны прошлого года. Изначально речь шла о запрете реализации алкоголя во всех заведениях общепита, кроме ресторанов, только с 22:00 до 11:00. Критерии ресторана депутаты также прописали в городском законе: зал обслуживания не менее 50 кв. м, отдельный вход со стороны проезжей части или пешеходной улицы, кухня и туалеты.

Однако ко второму чтению была подана поправка, которая внесла в закон нововведения, не обсуждаемые ранее.

Депутат Борис Зверев (КПРФ) при поддержке коллеги Дениса Четырбока («Единая Россия») предложил изменить требования для выдачи барам лицензии на продажу алкоголя. Так, заведения с залом обслуживания менее 50 кв. м не смогут разливать спиртное ни днем, ни ночью. За поправку парламентарии проголосовали практически единогласно, против выступил только один.

Согласно действующему законодательству, такие требования установлены только для заведений, расположенных на первых этажах хрущевок 1957–1970-х годов постройки и «панелек» 1970–1980-х годов. Для остальных минимальная граница — 20 кв. м. Пять лет назад депутаты уже пытались установить единый метраж для всех, однако после недовольства бизнеса закон переписали.

Владельцы баров выражают недовольство и сейчас. «Наш следующий шаг — обращение к губернатору Санкт-Петербурга с просьбой вернуть законопроект на доработку, как это было сделано в 2020 году»,— пишет директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

По его оценкам, до 1000 объектов общественного питания могут закрыться после вступления закона в силу. «Малые заведения — это не "наливайки". Это часть живой городской среды, рабочие места, налоги и культурная жизнь нашего города»,— отмечает господин Черниговский. По словам спикера Заксобрания Александра Бельского, из-за закона могут закрыться 318 заведений, большинство из которых магазины, превращающиеся в бары по ночам.

Одновременно с этим законодательство в сфере реализации алкоголя ужесточают и в Ленобласти. С 1 сентября алкоголь в розничный магазинах будет продаваться с 11:00, а не с 9:00. Верхняя граница остается прежней — до 22:00. Такие же временные рамки действуют в Петербурге, что и стало поводом для изменения правил в 47-м регионе. Соответствующий закон областной парламент также 28 мая принял сразу в трех чтениях. Автором инициативы выступил губернатор Александр Дрозденко. Помимо розничных магазинов, новые правила также затронут бары, буфеты и кафе, расположенные в МКД и на прилегающих к ним территориях.

Надежда Ярмула