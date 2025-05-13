В Ленобласти алкогольное окно возможностей сужается
Власти региона хотят запретить продажу спиртного ранее 11 утра
Правительство Ленинградской области предлагает сократить время продажи алкоголя в розничных магазинах. Сейчас реализация спиртного разрешена с 9:00 до 22:00. Региональные власти считают целесообразным разрешить торговлю спиртным не ранее 11 утра. Соответствующий законопроект размещен на сайте регионального парламента. Изменения, в случаи их принятия, затронут также заведения общественного питания, расположенные в многоквартирных домах. Нововведения должны вступить в силу 1 сентября 2025 года.
«Отсутствие единых ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории соседних субъектов снижает эффективность ограничительных мер, действующих не территории Ленинградской области и Петербурга»
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Правительство Ленобласти намерено сократить время для продажи алкогольных напитков в розничных магазинах. Согласно законопроекту, размещенному на сайте Законодательного собрания региона, предлагается передвинуть утреннюю границу с 9:00 на 11:00. Таким образом, продавать спиртное в области можно будет с 11:00 до 22:00. Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 16 мая.
Такие же временные ограничения действуют в Петербурге. Это и стало поводом для изменения закона 47-региона. «Отсутствие единых ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории соседних субъектов снижает эффективность ограничительных мер, действующих не территории Ленинградской области и Петербурга»,— объясняет необходимость принятия закона областной комитет экономического развития и инвестиционной деятельности.
Помимо розничных магазинов, новые правила также затронут бары, буфеты и кафе, расположенные в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих к ним территориях. С 1 сентября продажа алкоголя в заведениях общепита разрешена с 9:00 до 23:00, в кафе при соблюдении нескольких условий — с 9:00 до 02:00. В случае принятия закона нижняя граница времени также сдвинется на 11:00.
Время продажи спиртного в барах, буфетах и кафе в МКД регламентировали весной 2024 года. Правительство региона в пояснительной записке к новому законопроекту заявляет, что введенные временные ограничения «не являются избыточными, кабальными для бизнеса и не поспособствовали закрытию добросовестных общепитов, размещенных в МКД». Как заявляют в правительстве области со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, благодаря введенным правилам количество правонарушений, совершенных людьми в алкогольном опьянении, сократилось на 6,6%.
Аналогичный закон сейчас обсуждают в Петербурге. В конце апреля документ прошел первое чтение. В городе предлагают установить запрет продажи алкоголя, в том числе пивных напитков на розлив в тару, в местах общепита, которые находятся на первых этажах жилых домов, с 22:00 до 11:00.
Под ограничения не попадут только заведения, которые будут соответствовать критериям ресторана. В Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах запреты начнут действовать с 1 декабря 2025 года. Во всех остальных — с 1 сентября 2025 года.
Против принятия ограничений выступают представители барного бизнеса, которые после введение закона понесут финансовые потерли. По мнению генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, власти Ленобласти и Петербурга, прежде чем вводить новые ограничения, должны «провести независимую социально-экономическую экспертизу», а также эксперт призывает региональные власти «искать не репрессивные, а сбалансированные меры регулирования, опираясь на диалог, данные и уважение к легальным операторам алкогольного рынка».
Курс на трезвость весной этого года взял губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В регионе с 1 марта 2025 года в будние дни алкоголь в магазинах продают только два часа — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные — с 8:00 до 23:00. В середине апреля господин Филимонов в Telegram-канале заявил, что введение ограничений привело к закрытию 220 алкомаркетов из 610. «Глобальная цель — кратное сокращение алкоголя на рынке»,— уверяет губернатор. Впрочем, как ранее сообщал «Ъ», обойти запрет не так уж и трудно: «полусухой закон» буквально за месяц сформировал отдельный рынок алкоголя — спиртным торгуют даже таксисты.