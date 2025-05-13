В Ленобласти алкогольное окно возможностей сужается

Правительство Ленинградской области предлагает сократить время продажи алкоголя в розничных магазинах. Сейчас реализация спиртного разрешена с 9:00 до 22:00. Региональные власти считают целесообразным разрешить торговлю спиртным не ранее 11 утра. Соответствующий законопроект размещен на сайте регионального парламента. Изменения, в случаи их принятия, затронут также заведения общественного питания, расположенные в многоквартирных домах. Нововведения должны вступить в силу 1 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Отсутствие единых ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории соседних субъектов снижает эффективность ограничительных мер, действующих не территории Ленинградской области и Петербурга»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Отсутствие единых ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории соседних субъектов снижает эффективность ограничительных мер, действующих не территории Ленинградской области и Петербурга»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Правительство Ленобласти намерено сократить время для продажи алкогольных напитков в розничных магазинах. Согласно законопроекту, размещенному на сайте Законодательного собрания региона, предлагается передвинуть утреннюю границу с 9:00 на 11:00. Таким образом, продавать спиртное в области можно будет с 11:00 до 22:00. Документ будет проходить антикоррупционную экспертизу до 16 мая.

Такие же временные ограничения действуют в Петербурге. Это и стало поводом для изменения закона 47-региона. «Отсутствие единых ограничений на розничную продажу алкогольной продукции на территории соседних субъектов снижает эффективность ограничительных мер, действующих не территории Ленинградской области и Петербурга»,— объясняет необходимость принятия закона областной комитет экономического развития и инвестиционной деятельности.

Помимо розничных магазинов, новые правила также затронут бары, буфеты и кафе, расположенные в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих к ним территориях. С 1 сентября продажа алкоголя в заведениях общепита разрешена с 9:00 до 23:00, в кафе при соблюдении нескольких условий — с 9:00 до 02:00. В случае принятия закона нижняя граница времени также сдвинется на 11:00.

Время продажи спиртного в барах, буфетах и кафе в МКД регламентировали весной 2024 года. Правительство региона в пояснительной записке к новому законопроекту заявляет, что введенные временные ограничения «не являются избыточными, кабальными для бизнеса и не поспособствовали закрытию добросовестных общепитов, размещенных в МКД». Как заявляют в правительстве области со ссылкой на ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, благодаря введенным правилам количество правонарушений, совершенных людьми в алкогольном опьянении, сократилось на 6,6%.

Аналогичный закон сейчас обсуждают в Петербурге. В конце апреля документ прошел первое чтение. В городе предлагают установить запрет продажи алкоголя, в том числе пивных напитков на розлив в тару, в местах общепита, которые находятся на первых этажах жилых домов, с 22:00 до 11:00.

Под ограничения не попадут только заведения, которые будут соответствовать критериям ресторана. В Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах запреты начнут действовать с 1 декабря 2025 года. Во всех остальных — с 1 сентября 2025 года.

Против принятия ограничений выступают представители барного бизнеса, которые после введение закона понесут финансовые потерли. По мнению генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, власти Ленобласти и Петербурга, прежде чем вводить новые ограничения, должны «провести независимую социально-экономическую экспертизу», а также эксперт призывает региональные власти «искать не репрессивные, а сбалансированные меры регулирования, опираясь на диалог, данные и уважение к легальным операторам алкогольного рынка».

Курс на трезвость весной этого года взял губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В регионе с 1 марта 2025 года в будние дни алкоголь в магазинах продают только два часа — с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные — с 8:00 до 23:00. В середине апреля господин Филимонов в Telegram-канале заявил, что введение ограничений привело к закрытию 220 алкомаркетов из 610. «Глобальная цель — кратное сокращение алкоголя на рынке»,— уверяет губернатор. Впрочем, как ранее сообщал «Ъ», обойти запрет не так уж и трудно: «полусухой закон» буквально за месяц сформировал отдельный рынок алкоголя — спиртным торгуют даже таксисты.

Надежда Ярмула