В Приангарье ищут мужчин, издевавшихся над диким медвежонком

ГУ МВД России по Иркутской области проводит проверку после публикации в социальных сетях видео поимки дикого медвежонка, произошедшей на севере региона, предположительно в районе населенного пункта Новая Игирма. Полиция призывает авторов и участников видео явиться в ближайший отдел для дачи показаний.

На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале регионального ГУ МВД России, снят момент сбрасывания медвежонка с вершины сосны. Участники записи опасаются, что животное может сбежать на другое дерево, а после падения на землю оглушенного медвежонка один из мужчин берет за холку и укладывает в пластиковый мешок.

Полиция также просит жителей области, узнавших мужчин из видеозаписи, сообщить по телефону районной дежурной части или по номеру 102.

Влад Никифоров, Иркутск