Страны ОПЕК+ сохранили установленные до конца 2026 года квоты на нефть

Страны ОПЕК+ решили сохранить рамки добычи нефти до 31 декабря 2026 года. Представители государств договорились об этом на заседании стран--участниц объединения, говорится в коммюнике.

Участники совещания также подтвердили полномочия министерского комитета альянса (JMMC) по мониторингу конъюнктуры мирового рынка нефти, уровней добычи и соблюдения Декларации о сотрудничестве при содействии секретариата ОПЕК. Плановые заседания комитета будут проходить раз в два месяца, но при необходимости JMMC сможет сам в любое время инициировать проведение министерских встреч стран ОПЕК+.

Секретариату ОПЕК поручили разработать методику оценки максимально устойчивого уровня добычи для стран-участниц. Она станет основой для расчета производственных квот на 2027 год. Также в ОПЕК+ подчеркнули крайнюю необходимость полного соблюдения соглашений, включая механизм компенсации.