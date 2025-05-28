БПЛА влетели в страховки

Страховщики несут убытки из-за роста атак дронов. С начала года это один из основных трендов на рынке, заявили в Российской национальной перестраховочной компании. Собеседники “Ъ FM” в отрасли обращают внимание на то, что с 2022-го граждане и бизнес все чаще стали включать в покрытие риски терроризма и диверсий. Уже в начале этого года спрос на такие договоры вырос примерно на треть по сравнению с показателями 2024-го. Но для выплат нужно, чтобы страховой случай квалифицировали как теракт. Тему продолжит Стас Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегмент страхования, для которого исторически были характерны невысокие убытки, теперь в зоне повышенного риска. В РНПК, это «дочка» Банка России, сообщили более чем о 100 страховых случаях в 2024 году на сумму свыше 10 млрд руб. Все они произошли из-за дронов и военных действий. По данным РБК, крупные компании столкнулись с повышенными расходами на покрытие таких рисков. Так, «Согаз» только в первом квартале выплатил свыше 8 млрд руб. юридическим лицам. Для сравнения — это близко к показателю за весь прошлый год. При этом в «РЕСО-Гарантии» уже четверть полисов физических лиц, страхующих недвижимость, включает риски по разделу «терроризм и диверсии». Но говорить о грандиозных убытках пока не приходится, отметил вице-президент по маркетингу компании Игорь Иванов: «Каждый четвертый новый полис в этом сегменте имеет дополнительный риск, который тем выше, чем ближе к регионам, откуда все к нам прилетает.

Мы не увидели никаких драматических выплат, которые заставили бы нас пересматривать тарифы.

Принцип всегда таков: вы получаете возмещение, которое необходимо для того, чтобы восстановить имущество до того состояния, в котором оно находилось до страхового случая. Так, новенький Haval, всего два месяца после продажи, сгорел в результате попадания БПЛА. Мы оформили выплату, сумма которой близка к тому, что человек заплатил, когда приобретал этот автомобиль».

Увеличение числа обращений клиентов за компенсациями заметили в «АльфаСтраховании», сопоставимая динамика — в «Ренессанс Страховании». При этом большое количество запросов идет, прежде всего, из западных регионов. В столице и Московской области вероятность потери имущества из-за атак дронов невелика, пояснил директор Центра исследования социальной экономики Алексей Зубец: «Риск разрушения квартиры из-за попадания БПЛА не очень небольшой, десятые доли процента. Такие инциденты подходят под обычные страховые случаи. Это называется "падение летательных аппаратов и/или их частей". Например, у самолета отвалилось колесо, оно упало и пробило крышу дома.

В первую очередь это касалось регионов, где идут военные действия, — Курской и Белгородской областей. Там было такого навалом. Подмосковье — это даже не проценты, а сотые доли процента от общего количества ущерба, который наносится жилью. Может найтись какой-то особо умный страховщик, который скажет, что вообще-то это военные риски, которые не входят в полис. Но дальше страхователь идет в суд, и любой суд встанет на его сторону».

Вместе с тем покрытие таких рисков в стандартные программы часто не входит. Бизнес на фоне участившихся атак также стал активно интересоваться страхованием офисов, складских помещений и предприятий. Пропорционально растут и тарифы, рассказал начальник отдела страхования имущества брокера Remind Сергей Кузьменко: «Мы говорим о лимитировании ответственности компании. Запрос зачастую идет на полную страховую сумму. Если мы видим все более и более частые случаи на очень маленькой территории, то, используя статистику, страховщик вполне себе может отказать. Исходя из лимита, будет определяться страховая премия. Видим тенденцию роста тарифов, и случаи учащаются по риску "терроризм". Соответственно, компании пытаются ограничить свои потери, и значительный рост страховых сумм варьируется от страховщика к страховщику».

По данным Минобороны, в ночь на 28 мая страну атаковали почти три сотни беспилотников. Некоторые аэропорты не принимали рейсы, но это уже другая страховая история.

Стас Крючков, Анна Кулецкая