БПЛА поднимают лимиты

В России активно растет спрос на страхование от террористических актов и диверсий и, соответственно, существенно увеличиваются лимиты по таким договорам. Приобретение подобного полиса – удовольствие не из дешевых — тарифы составляют 5–7% от лимита ответственности. При этом юристы указывают на особенности подобного вида страхования, в том числе правильного использования в договорах статей УК РФ, относящихся к понятиям «терроризм» и «диверсии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В начале 2025 года значительно выросли запросы клиентов на страхование от террористических актов и диверсий, а также на увеличение соответствующих лимитов, рассказали «Ъ» участники рынка. На фоне увеличения количества событий, связанных с ущербом от БПЛА, спрос на страхование и включение в покрытие рисков терроризма и диверсий вырос многократно, указывают в СОГАЗе. В «Югории» отмечают, что спрос на страхование от рисков террористических актов и диверсий в январе—феврале текущего года вырос относительно аналогичного периода прошлого года примерно на 30%. Повышенная востребованность данного покрытия отмечается в субъектах Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов, уточняют в страховой компании. Рост спроса на подобное страхование за год составил 40%, оценивают в страховом брокере АСТ. Рост спроса на страховки наблюдают в компаниях «РЕСО-Гарантия» и «Согласие». В настоящее время почти все крупные юрлица включили либо планируют включить подобные риски в свои договоры, отмечают в «Росгосстрахе».

Клиенты также стали чаще запрашивать увеличение лимитов по таким страховкам, отмечают участники рынка. Если в начале прошлого года запрашиваемый лимит в среднем оценивался в 10% максимального возможного убытка, то в настоящее время они выросли многократно, отмечает руководитель Центра андеррайтинга имущественных видов страхования и перестрахования «Югории» Дмитрий Гаврилов. Компании готовы покупать лимиты равные и 100%, указывает заместитель директора департамента международных клиентов страхового брокера Remind Илья Миронов.

По оценке совладельца страхового брокера Mainsgroup Сергея Худякова, суммы лимитов покрытия могут исчисляться десятками миллиардов рублей по инфраструктурным и промышленным объектам.

Ущерб при массовых атаках БПЛА может быть больше, чем при обычных техногенных катастрофах, в связи с тем, что поврежденными могут быть также соседние объекты, поясняет Сергей Худяков.

По словам экспертов, изменения связаны в первую очередь с ростом угрозы страхового случая. Цели террористических атак стали смещаться в сторону промышленных предприятий, и страхователи начали понимать, что даже если предприятие не является исходной целью атаки, оно может пострадать вследствие случайного падения БПЛА, запущенного по другому объекту, поясняет господин Миронов.

По оценке независимого эксперта Андрея Бархоты, объем рынка в настоящее время составляет 25–35 млрд руб., но он очень быстро может вырасти до 100 млрд руб., принимая во внимание все производственные площадки, находящиеся в состоянии повышенной угрозы. Тарифы по такому виду страхования составляют 5–7% от лимита ответственности (см. “Ъ” от 5 сентября 2024 года). При этом в формировании тарифа для клиента большую роль играет вид деятельности предприятия и тип объекта, а не удаленность от зоны военных действий, указывают в Remind. Так, нападения на НПЗ происходят в разы чаще, чем на другие предприятия, например торговые центры, отсюда на страхование объектов такого рода будут более высокие тарифы, поясняют в компании.

Вместе с тем эксперты обращают внимание на особенности заключения подобных договоров страхования. Если в них будет указана ст. 205 УК РФ «Террористический акт» или ст. 281 УК РФ «Диверсия», то полис с расширением на терроризм и диверсию сработает. Если будет указана иная статья, например ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», то формально страховое событие по риску «терроризм» признано не будет, поясняли ранее юристы.

Юлия Пославская