«Нужно страхование, которое будет отличаться от традиционного подхода»

Говорим с участниками рынка страхования о наиболее востребованных страховых продуктах текущего года и о будущих драйверах и перспективах предложения рынка в 2025-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Юлия Гадлиба, генеральный директор Группы «Ренессанс страхование»:

— На рынок активно выходит тренд ситуационного страхования по запросу (on demand), которое уже набирает популярность. Если сегодня смартфоны могут предугадывать потребности владельцев, то в будущем будут иметь возможность предлагать персонализированные страховые продукты. Скоринг клиентов перейдет в автоматический режим, устраняя необходимость ручного ввода информации. Машинное обучение позволит оперативно оценивать риски, а искусственный интеллект с автопилотами, предоставляя информацию о происшествиях в реальном времени, упростит работу страховых компаний и ускорит процесс урегулирования убытков.

Николай Галушин, генеральный директор «Национальной страховой информационной системы» (НСИС):

— Благодаря созданию НСИС появилось место для хранения чувствительной информации обо всех массовых видах страхования. Это позволит создать систему, наполненную качественными данными, которые будут востребованы всеми ее пользователями: гражданами, государством, самими страховщиками. Качество данных, верифицированное через информационное взаимодействие с соответствующими информационными системами государственных органов, позволит повысить осведомленность граждан, сделать страхование более прозрачным (а потому более доступным для честных страхователей), увеличить размеры рынка, привлечь новых клиентов, новые технологии и продукты.

Игорь Иванов, вице-президент «РЕСО-Гарантии»:

— Принципиально новые продукты в страховании появляются крайне редко. Сейчас популярна дискуссия о страховании разного рода киберрисков, но, на наш взгляд, заниматься ими серьезно невозможно из-за отсутствия статистики и исключительной сложности установления факта наступления страхового случая и оценки ущерба.

Мы намерены сосредоточиться на моторном страховании — как каско, так и ОСАГО, на страховании имущества граждан (дома, дачи и квартиры) и юридических лиц, а также на добровольном медицинском страховании, причем и в этом виде нас вдохновляют перспективы работы с частными лицами и организациями самого разного размера. На все перечисленные продукты в стране есть постоянно растущий спрос, поэтому мы намерены наращивать продажи не ниже темпов роста рынка.

Илья Смирнов, директор департамента страхового рынка Банка России:

— Развитие страхового рынка в 2025 году будут определять потребности в страховых услугах со стороны граждан и бизнеса, а также состояние экономики в целом и финансового рынка в частности. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что страховой сектор имеет достаточные для стабильного развития и запас капитала, и потенциал технологической составляющей. Мы видим три ключевых направления развития.

Во-первых, это долевое страхование жизни. В соответствии с законодательством продукты, которые предусматривают одновременно и приобретение страховой защиты, и инвестирование средств в паи паевых инвестиционных фондов, могут предлагаться гражданам с 1 января следующего года.

Вторым значимым направлением является финансовая устойчивость. Это и тонкие настройки в оценке влияния рисков на достаточность капитала, и устранение арбитража по требованиям к финансовой устойчивости между страховыми организациями и обществами взаимного страхования. Еще одной прорабатываемой инициативой является секьюритизация перестрахования через цифровые финансовые активы.

В-третьих, продолжим работу по обеспечению доступности социально значимых видов обязательного страхования. В частности, возможность заключения договора обязательного страхования ответственности перевозчика-такси на короткий срок. Это повысит доступность полисов ОСГОП для водителей, которые не осуществляют перевозки такси на постоянной основе, а также распределить во времени расходы на оплату страховки у тех, кто работает регулярно. С учетом успешного внедрения краткосрочного полиса ОСАГО, пользующегося наибольшим спросом у водителей такси, успех внедрения краткосрочного полиса ОСГОП практически предопределен.

Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков:

— 2024 год был довольно сложным для рынка, но страховщики, несмотря на известный консерватизм, оперативно смогли адаптировать свои продукты, реагируя на риски попадания БПЛА, риски, связанные с пожарами, затоплениями, стихийными бедствиями. В уходящем году страховые компании в цифровизации внутренних процессов сравнялись с банковским сектором. Еще одно направление, которое компании начали разрабатывать в 2024-м и продолжат в следующем году,— короткие полисы, в частности короткие полисы ОСАГО для водителей такси.

Думаю, короткие полисы в разных видах страхования станут одним из трендов 2025 года. С 1 января 2025-го на базе НСИС заработает в полную силу подключение к разным государственным сервисам, что позволит страховщикам улучшить андеррайтинг и создавать продукты с более тонкой настройкой на клиента.

Игорь Фатьянов, генеральный директор ГК «Зетта Страхование»:

— Самые значимые изменения за последние три года произошли в страховании жизни. В 2024 году мы увидели резкий разворот спроса в сторону программ накопительного страхования жизни (НСЖ), тогда как до 2022-го основным драйвером роста в этом сегменте было инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). Объемы последнего стремительно сократились на фоне проблем с замороженными инструментами и остановки опционных программ от инвестиционных банков. В следующем году заработает долевое страхование жизни, которое может еще больше потеснить ИСЖ и забрать часть продаж НСЖ.

В ДМС активно набирает обороты внедрение различных программ и платформ здорового образа жизни в качестве надстройки к традиционному медицинскому страхованию. Еще один тренд — продажи «коробочных» продуктов для физических лиц в основном через банки. На наш взгляд, корпоративный ДМС продолжит расти в ближайшие годы, в том числе за счет вовлечения новых клиентов и расширения круга застрахованных сотрудников. Сегодня это одна из важнейших льгот при трудоустройстве, и работодатели активно используют этот инструмент для борьбы за кадры в условиях «рынка покупателя».

Самые интересные изменения в будущем нас ждут в области киберстрахования и страхования беспилотных транспортных средств. Наиболее обсуждаемым трендом является страхование ответственности за утрату персональных данных, необходимость в котором, конечно, назрела. Беспилотные легковые и грузовые автомобили, спецтехника, промышленные дроны скоро войдут в нашу жизнь, и их нужно будет страховать. И если с имущественными рисками все более или менее понятно, то совершенно не ясно, как быть со страхованием ответственности.

Еще один тренд, который требует внимания страховщиков,— постепенное перетекание торговли из традиционных форм в электронную коммерцию, которая подразумевает больше логистики и дарксторов. Этой сфере тоже нужно страхование, которое будет отличаться от традиционного подхода.

Максим Шепелев, генеральный директор СК «Росгосстрах»:

— Говоря о востребованных продуктах, хочу выделить страхование домов, квартир и имущества, что является ключевым направлением для «Росгосстраха».

В автостраховании мы видим значительный рост доли китайских автомобилей на рынке, что отражается в нашем портфеле по каско, где уже треть занимают именно они, а двумя годами ранее их было всего 5%. Для этого сегмента у нас продолжают действовать особые тарифы и условия. Современная страховка должна обладать дополнительной ценностью для автомобилистов. В каско сейчас включены сервисы помощи на дорогах и аварийного комиссара, кроме того, специалисты нашего контакт-центра при обращении клиента могут организовать консультации по различным юридическим вопросам, касающимся продажи или покупки авто, порекомендовать подходящий сервис или вызвать эвакуатор. Специально для владельцев электромобилей мы в числе первых запускаем новый продукт, включающий покрытие рисков, связанных с самовозгоранием из-за коротких замыканий или неисправностей электрооборудования. Следуя запросам автомобилистов, мы теперь организовываем не только пополнение топливного бака при его исчерпании, но и помощь в получении заряда тяговой батареи в случае ее разряда в пути.

В области личного страхования важным триггером мы считаем создание качественных программ страхования от критических заболеваний и их последствий, а также повышение осознанности клиентов в необходимости финансовой защиты в случае заболевания. Наши продукты онкострахования имеют гибкую тарификацию, по доступной цене, сравнимой, например, со стоимостью привычного многим полиса ОСАГО, что позволяет сделать продукт доступным практически каждому и стимулирует клиентов задуматься о страховании, пожалуй, самого важного, что у нас есть, и как можно раньше.

Вера Склярова