Задержки ударили по рейсам

Более сотни самолетов задержали в Москве за последние четыре дня из-за массированных атак беспилотников. Во Внуково не по графику приземлилась треть самолетов, в Шереметьево вдвое больше. Всего на этой неделе столичные аэропорты вынужденно закрывались 52 раза, пишет РБК. Сильнее всего временные ограничения сказались на Домодедово и Жуковском, их закрывали больше 20 раз. В частности, свои рейсы оттуда отменили такие перевозчики, как S7 и «Уральские авиалинии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Какие убытки несут авиакомпании? И стоит ли ожидать повышения цен на билеты? По словам главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, ситуация уже становится критической: «Авиакомпании зачастую закладывают то, что может быть где-то нелетная погода, закрытые аэропорты, необходимость ухода на запасные аэродромы. Но, конечно, чтобы такие ситуации были не какие-то разовые, а так продолжалось практически неделю, такие риски не закладывались. В этой ситуации в первую очередь расчет на то, что спрос на билеты в этом сезоне достаточно высок, и он ожидается выше, чем в прошлом году. Значит, у авиакомпаний летом будет выручка, и в любом случае они смогут покрыть эти непредвиденные расходы за счет будущей летней выручки.

Ситуация находится на стадии близкой к красной линии, переступив которую, надо будет принимать какое-то решение. Если вдруг непредвиденные расходы авиакомпаний превысят какие-то разумные пределы, несомненно, Минтранс все посчитает и внесет на рассмотрение правительством соответствующие предложения для оказания поддержки либо предоставления каких-то льгот, субсидий. В общем, в той или иной мере компенсация авиакомпаниям тех потерь, которые они сейчас несут, может иметь место».

В декабре правительство выделило 10,5 млрд руб. для поддержки закрытых аэропортов на юге и в центре страны. Речь идет, например, об объектах Ростова-на-Дону, Краснодара и Воронежа, они вынужденно не принимают рейсы с весны 2022-го. Если ситуация с временными закрытиями усугубится, то на подобные компенсации из бюджета смогут рассчитывать и московские аэропорты, уверен глава Ассоциации малых авиационных предприятий России Сергей Детенышев: «Деятельность аэропортов и формирование у них тарифов — это регулируемая деятельность, которая утверждается государством.

Поэтому, когда аэропорт несет убытки вследствие действий органов власти, то произвольно поднять тарифы на все подряд он не может.

В целом, конечно, самый прямой путь для аэропортов — это обратиться к государству за компенсацией понесенных убытков, вне зависимости от причин возникновения. А переложить эти убытки на сервисные компании или на пассажиров оперативно они вряд ли смогут. Это в любом случае достаточно длинная история, а убытки, понесенные здесь и сейчас, надо как-то финансировать. При этом арендаторы помещений не сильно проигрывают, потому что пассажиры находятся в аэропорту и тратят деньги у тех же самых арендаторов. По идее: чем больше пассажир провел времени вынужденно в аэропорту, тем больше он потратил денег в кафешках или в магазинах».

По данным Минобороны, с вечера 20 мая до утра 27 мая российские средства ПВО перехватили около 1,5 тыс. дронов. “Ъ FM” направил запрос во все столичные аэропорты, петербургский Пулково, а также авиакомпании «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair. Однако ответили только в Шереметьево, перенаправив за комментарием в Росавиацию.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Никита Путятин