Песков: проекты меморандумов с Украиной вскоре станут известны

Речь о новом раунде переговоров РФ и Украины можно вести после оглашения условий мирной сделки обеими сторонами, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Скоро уже станут известны проекты тех меморандумов, которые с двух сторон предоставлены, и речь зайдет уже о следующем раунде переговоров»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла. Он уточнил, что российский вариант меморандума находится на завершающей стадии. При этом о процессе работы над украинским вариантом в Кремле «не слышали ничего».

Дмитрий Песков отказался обсуждать содержание документов, которое стороны будут согласовывать. «Считаем, что это должно делаться в дискретном режиме, не публичном. И обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно»,— заключил пресс-секретарь.

По итогам переговоров в Стамбуле 16 мая делегации Москвы и Киева договорились начать работу над меморандумом об условиях прекращения огня. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в российский вариант документа войдут условия, сроки и ключевые принципы урегулирования. По словам спецпосланника президента США Кита Келлога, Вашингтон получил соответствующий список условий по урегулированию от Киева и ожидает такой же от Москвы.