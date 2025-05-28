Менеджер «Газпрома» исчез в Стамбуле

Как стало известно “Ъ”, еще один фигурант появился в резонансном уголовном деле об организации краснодарскими газовиками преступного сообщества (ОПС) для получения взяток за подключение домов и предприятий к газовым сетям. Уголовное дело экс-руководителей «Газпром газораспределение Краснодар» уже слушается в суде, между тем одного из предполагаемых организаторов ОПС Олега Власова, уехавшего в Турцию, только заочно арестовали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Бывший заместитель гендиректора по строительству филиала №9 АО «Газпром газораспределение Краснодар» Олег Власов заочно обвиняется управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СКР в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и получении взяток в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 6 ст. 290 УК).

Басманный райсуд, удовлетворив 28 мая ходатайство следствия, арестовал его на два месяца с момента задержания в России или экстрадиции из-за границы. Данная мера пресечения необходима для международного розыска фигуранта по линии Интерпола.

Уроженец Иркутской области Власов проживал в Сочи, а в конце 2021 года, когда по материалам СЭБ ФСБ началось расследование фактов коррупции (вначале дело велось о коммерческих подкупах — ст. 204 УК) в системе «Газпром газораспределение Краснодар», вылетел из столицы Кубани в Стамбул, откуда не вернулся.

По версии следствия, Олег Власов, игравший одну из ключевых ролей в ОПС, хорошо знает других организаторов сообщества, может продолжить заниматься преступной деятельностью и уничтожить следы уже совершенных преступлений.

А понимая, что на родине ему грозит от 15 до 20 лет заключения в колонии строгого режима, продолжит скрываться и будет противодействовать следствию.

Уголовное дело в отношении экс-топ-менеджеров «Газпром газораспределение Краснодар» сейчас рассматривается в Кузьминском районном суде Москвы, куда его для объективности по требованию Генпрокуратуры передали из Краснодара.

Перед судом предстали бывшие гендиректор АО Алексей Руднев, его заместитель по вопросам строительства Александр Савостьянов (он и выступал в ОПС куратором Олега Власова, считают в СКР), заместители директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый. Кроме того, под суд попали руководители ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие "Газовик"» Сергей Асадов и Сергей Лебедь, а также учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко.

По версии следствия, ОПС, организованное Алексеем Рудневым, действовало с мая 2017 года до ноября 2021 года, когда его предполагаемых участников арестовали.

Следствие считает, что участники преступного сообщества получили взятки в виде «живых» денег и ценных подарков на общую сумму более 114 млн руб. за своевременное подключение к газовым сетям многоквартирных домов, гостиниц и промышленных объектов.

Зная, что застройщики обладают значительными средствами, но зачастую ограничены в сроках строительства, участники ОПС сообщали предпринимателям, что могут препятствовать им на всех этапах газификации, затягивая согласование подключения. Чтобы вопросы решились положительно, сотрудники АО «Газпром газораспределение Краснодар», по материалам дела, рекомендовали клиентам обращаться за разработкой проектов и заказом на монтажные работы в связанные с ними компании. Последние якобы обсуживали застройщиков по завышенным ценам. Взятками же следствие признало выплаты по договорам подрядчикам структуры «Газпрома», а также откаты от них руководству краевой компании.

Фигуранты свою вину не признают.

Николай Сергеев