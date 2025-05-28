«Как можно доказать то, что я не делал?»

Суд в Москве 28 мая вынес приговор бывшему ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшату Гафурову. Его признали виновным в подстрекательстве в конце 90-х к двум покушениям на криминального авторитета из Елабуги Айдара Исрафилова, одно из которых завершилось его убийством в столице. Фигурант, которому 64 года, получил фактически пожизненный срок в 22 года колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильшат Гафуров рассказал суду о своих заслугах и тут же услышал приговор

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ильшат Гафуров рассказал суду о своих заслугах и тут же услышал приговор

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Перед вынесением приговора защита Ильшата Гафурова завершила выступления в прениях сторон. Адвокат Алексей Парамонов еще раз сообщил, что обвинение в отношении экс-ректора КФУ строится на показаниях бывших лидеров оргпреступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс», в том числе Адыгана Саляхова, отбывающего длительный срок.

«Возможность оговора Гафурова нельзя исключать»,— заявил адвокат Парамонов.

Сторона защиты не согласилась, что вина господина Гафурова доказана, и просила оправдать его или прекратить уголовное преследование в связи с истечением сроков давности. Также защита отмечала, что господин Гафуров ранее проверялся на причастность к убийству Айдара Исрафилова, но еще в 2002 году прокуратура Татарстана вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении тогдашнего ректора «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления». По закону отменить это решение можно было через суд, как было, например, в уголовном деле экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала (осужден на 22 года за убийства и покушения, совершенные в начале 2000-х годов), но в данном случае обращения не последовало.

Выступая с последним словом, сам господин Гафуров долго рассказывал о своей деятельности в качестве главы Елабуги и ректора КФУ. Он отрицал свою причастность к убийству, говорил, что конфликта с господином Исрафиловым у него не было. И что с ОПС «29-й комплекс» он никак не был связан. По версии господина Гафурова, которая, кстати, согласуется с изначальной версией следствия, за убийством криминального авторитета стоял другой авторитет — Айрат Шакиров (в 2001 году был убит).

«Когда началось расследование, мне говорили: признайтесь, мы все равно докажем, что вы виноваты. А как можно доказать то, что я не делал? Такое ощущение, что если ты говоришь правду, то это воспринимается так, как будто ты пытаешься уйти от ответственности. Как тогда доказывать свою невиновность? Думаю, со временем все встанет на свои места, все изложенные мной доводы дадут представление о моей непричастности к этому преступлению и надуманности обвинения против меня»,— заявил бывший ректор.

Судья Ольга Чистова, однако, доводам защиты не вняла и приговорила Ильшата Гафурова к 8 и 18 годам заключения по каждому из эпизодов.

После частичного сложения наказаний вышло 22 года в колонии строгого режима. Также по решению судьи он должен будет возместить потерпевшим ущерб в размере 60 млн руб.

В прениях гособвинение, напомним, запрашивало для господина Гафурова, руководившего КФУ больше десяти лет, 25-летний срок, а также просило удовлетворить иск потерпевших на 185 млн руб.

Защита обжалует приговор как незаконный и необоснованный, отмечая, что ни один из многочисленных доводов о невиновности ученого суд почему-то не принял, хотя только из-за нестыковок в показаниях мог отправить резонансное дело на новое расследование.

Ефим Брянцев