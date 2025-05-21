Дело ректора устарело для приговора

В Савеловском райсуде Москвы прошли прения сторон по скандальному уголовному делу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, обвиняемого в подстрекательстве к двум покушениям на криминального авторитета из Елабуги Айдара Исрафилова, одно из которых завершилось его убийством. Обвинение настаивает на 25 годах заключения, защита — на оправдании подсудимого. Если суд не согласится с их доводами, адвокаты предложили прекратить преследование фигуранта за истечением срока давности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильшат Гафуров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Ильшат Гафуров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прокурор Милана Дигаева, выступая в суде, заявила, что в ходе судебного следствия вина Ильшата Гафурова была полностью доказана. По версии следствия, которое велось сотрудниками центрального аппарата СКР, именно он, занимая должность главы Елабуги, в 1999 году попросил лидеров оргпреступного сообщества (ОПС) «29-й комплекс» из Набережных Челнов убрать бизнесмена, депутата Елабужского городского совета и криминального авторитета Айдара Исрафилова, с которым он якобы конфликтовал. Со второй попытки господин Исрафилов был застрелен в Москве у спорткомплекса ЦСКА. За первое покушение госпожа Дигаева запросила 10 лет, а за убийство — 20.

Путем частичного сложения наказаний она потребовала отправить Ильшата Гафурова на 25 лет в колонию строгого режима.

Кроме того, гособвинение настаивало на том, чтобы были удовлетворены иски потерпевших — вдовы, дочери и сына господина Исрафилова — на общую сумму 185 млн руб.

Представители защиты адвокаты Александр и Ольга Нарышкины, в свою очередь, выступая в суде, сообщили, что обвинение в отношении Ильшата Гафурова построено в основном на показаниях лидеров ОПС. В суде, правда, эту версию повторил лишь Адыган Саляхов, который был приговорен с учетом предыдущего срока к 25 годам колонии. Другой «авторитет» Юрий Еременко (Ерема), отбывающий пожизненный срок, заявил своему адвокату, что оговорил Ильшата Гафурова по просьбе оперативников, которые обещали организовать ему операцию на глазах (заключенный почти ослеп), но в итоге ничего не сделали.

Скандальность расследованию и последующему разбирательству придавал и тот факт, что ранее, когда дело находилось в производстве прокуратуры, она отказала в уголовном преследовании Ильшата Гафурова, не установив его причастность к преступлениям.

Соответствующее постановление не было отменено, что делало повторное расследование незаконным. В СКР, правда, пришли к выводу, что подпись под документом прокурора подделана, однако эксперты защиты нашли ее настоящей. Участники расследования убийства господина Исрафилова, которое проводилось в прокуратуре, также сообщили, что Ильшата Гафурова не было среди подозреваемых и такая версия до показаний «авторитетов» вообще не рассматривалась. Защита предложила оправдать подсудимого Гафурова, но, если суд не прислушается к ее доводам, освободить его от наказания в связи с истечением срока давности по вмененным в вину преступлениям.

Николай Сергеев