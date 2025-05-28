СПБ Биржа и Мосбиржа готовятся к торгам фьючерсами на индексе биткойна

СПБ Биржа активно готовится к запуску торгов расчетными фьючерсами, которые привязаны к стоимости криптовалют. Мосбиржа (MOEX: MOEX) также сообщила, что торги фьючерсами на индексе биткойна начнутся уже в июне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«СПБ Биржа находится в активной фазе подготовки к старту торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. Фьючерс на индекс биткойна предоставлен участникам торгов на тестовом полигоне для настройки торговых и учетных систем»,— сообщила пресс-служба СПБ-Биржи (цитата по ТАСС). Там уточнили, что торги начнутся «по готовности участников торгов и их систем интернет-трейдинга».

Пресс-служба Мосбиржи уточнила, что расчетные фьючерсы, базовый актив которых привязан к стоимости биткойна, будут доступны только квалифицированным инвесторам. В ближайшее время аналогичный продукт намерен представить и «Сбер».

Ранее Банк России разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам инструменты, бумаги и активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. При этом они не должны предусматривать фактическую поставку криптовалют. Регулятор рекомендовал кредитным организациям консервативно оценивать риски таких инструментов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Биткойнечный праздник».

Петр Бузлаев