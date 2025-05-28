В Ярославле объединят четыре библиотеки

К Ярославской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Некрасова присоединят областную библиотеку для молодежи имени А.А. Суркова, областную детскую библиотеку имени И.А. Крылова и областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная библиотека Н.А. Некрасова Фото: Ярославская областная библиотека Н.А. Некрасова

Объединение объяснили оптимизацией ресурсов, внедрением единого управления, планирования и отчетности, созданием единого информационного пространства для всех категорий пользователей библиотек.

«При сохранении библиотечного обслуживания социальных категорий пользователей и законодательно установленного функционала Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова будут созданы единые службы по общему для всех библиотек функционалу»,— уточнили в правительстве области.

Ранее в Ярославской области было анонсировано объединение медицинских учреждений, которое планируют завершить к августу 2025 года. Напомним, о необходимости оптимизации региональных учреждений губернатор Михаил Евраев рассказал на пресс-конференции 13 марта. Действия направлены на сокращение управленческого и вспомогательного персонала.

Алла Чижова