Представлена схема модернизации ярославских больниц

Депутатам Ярославской облдумы представили схему модернизации лечебных учреждений, которая проводится для повышения качества медицинского обслуживания и увеличения зарплат сотрудников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Предполагается, что объединение учреждений обеспечит взаимозаменяемость медперсонала и возможности пациентов обратиться к более широкому кругу специалистов.

«Мы сегодня говорим об объединении лечебных учреждений, а подразумеваем, что к сильному лечебному учреждению мы дополнительно прикрепляем другие медорганизации»,— прокомментировала и. о. министра здравоохранения Мария Можейко.

Все учреждения сохранят свои названия. В Ярославле в состав клинической больницы №9 войдет детская поликлиника №3, в состав клинической больницы №3 — детская поликлиника №5, в состав областной клинической больницы — Ярославский госпиталь ветеранов войн и областной перинатальный центр, в состав областной детской клинической больницы — городская детская больница и областной врачебно-физкультурный диспансер.

В Рыбинске поликлиника имени Семашко войдет в состав больницы №2 имени Пирогова, Рыбинскую центральную районную поликлинику и Пошехонскую ЦРБ присоединят к Рыбинской городской больницы №1. Любимскую и Пречистенскую ЦРБ объединят с Даниловской ЦРБ. Большесельскую ЦРБ присоединят к Тутаевской. Единым юрлицом с центром в Угличе станут больница имени Соколова, Брейтовская и Некоузская ЦРБ.

«Пациенты из соседних районов уже ездят в Углич. То, что мы сейчас объединяем юридически, по факту уже существует и работает. Остальные районные больницы будут модернизированы по этому же принципу: укрупнение с единым юридическим лицом. Реорганизация касается только управленческого и вспомогательного аппарата»,— объяснила госпожа Можейко.

Главврач Ярославской областной клинической больницы Михаил Осипов уверен, что концентрация медпомощи в рамках одного лечебного учреждения даст возможность максимально быстро выстраивать маршрутизацию пациентов.

«Многопрофильность специалистов позволит наиболее оперативно поставить клинический диагноз, определить лечение и диагностику пациентов»,— пояснил господин Осипов.

Главврач детской поликлиники №5 Ольга Мамонтова отметила, что пациенты получат непрерывное наблюдение.

«Мы обеспечиваем динамическое наблюдение за пациентами практически сразу после роддома и обеспечиваем их плавный переход во взрослое подразделение объединенных больниц»,— подчеркнула госпожа Мамонтова.

Централизация и укрупнение лечебных учреждений повысят их маневренность, считают в правительстве Ярославской области.

Алла Чижова