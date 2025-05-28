Курс криптовалюты TON взлетел на фоне новостей о Telegram

Курс криптовалюты Toncoin (TON) прибавил более 20% на фоне новостей о привлечении порядка $1,5 млрд за счет размещения пятилетних облигаций под 9% годовых. Об эмиссии сообщило издание The Wall Street Journal .

После пика цены TON в районе $3,7 началась коррекция. На 16:55 монета торговалась в районе $3,4. При этом крипторынок за последние сутки упал на 2,6%.

Также в среду стало известно о планах Telegram сотрудничать с компанией xAl Илона Маска. Мессенджер получит $300 млн и акции, заявил Павел Дуров в соцсети X. Пользователям Telegram по подписке станет доступен чат-бот Grok, разработанный xAl. Выручку компании Илона Маска и Павла Дурова будут делить пополам.

Ранее сегодня господин Дуров опубликовал в Telegram пост, в котором сообщил о скором прибытии в Дубай. Также он пообещал, что "впереди хорошие новости".

Екатерина Отрашкевич