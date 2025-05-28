Экс-главврача удмуртского онкодиспансера Виктора Заварзина отправили в СИЗО

Устиновский райсуд Ижевска заключил под стражу 49-летнего бывшего главного врача республиканского онкологического диспансера (РКОД) Виктора Заварзина, обвиняемого в получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Подсудимого Заварзина отправили в СИЗО на два месяца, до 25 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что с января 2023-го по апрель 2025 года обвиняемый получил от представителя коммерческой организации взятку за способствование заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования, а также за покровительство по службе. В ходе расследования были проведены обыски, изъяты документы и электронные носители информации.

Ранее стало известно о задержании еще одного сотрудника РКОД. Работник являлся подчиненным Виктора Заварзина.

Напомним, Виктора Заварзина назначили руководителем учреждения в октябре 2022 года. Он окончил Ижевскую медицинскую академию (ИГМА), после чего с 2000-го по 2018 годы работал в ГКБ №7 врачом-нейрохирургом. В 2018 году он занял пост главного врача центра медицинской реабилитации «Апрель», с 2021 года являлся главный врач ООО «ПЭТ-Технолоджи».