Мерц: Россия не заинтересована в мирных переговорах с Украиной

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает, что Россия не проявила заинтересованности в мирных переговорах с Украиной. Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом, подчеркнул господин Мерц, что в Европе готовы содействовать переговорному процессу между Москвой и Киевом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Annegret Hilse / Reuters

«Они (россияне. — "Ъ") будут постоянно искать причины, чтобы не прекращать войну»,— сказал Фридрих Мерц.

«Украина готова вести технические переговоры с Россией в любом месте, будь то Ватикан, Женева или любая другая третья страна,— указал канцлер ФРГ. — Мы, европейцы, готовы поддержать эти переговоры...»

Первый раунд прямых переговоров России и Украины состоялись в Стамбуле 16 мая. По их итогам стороны договорились подготовить свои условия прекращения огня и продолжить контакты. 28 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к проведению трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. В Кремле говорили, что допускают такую встречу, но состояться она может только после того, как делегации России и Украины придут к конкретным договоренностям. Пресс-секретарь президента РФ 28 мая отмечал, что понимания по времени и месту проведения следующего раунда пока нет.

Подробнее о стамбульской встрече — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».

Анастасия Домбицкая