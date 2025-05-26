Песков: понимания по следующему раунду переговоров с Украиной пока нет

Понимания по времени и месту проведения следующего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной пока нет. Об этом 26 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

«Пока по продолжению переговорного процесса и по месту проведения пока понимания нет, нужно подготовиться к следующему раунду. Поэтому пока говорить преждевременно»,— сказал господин Песков.

Bloomberg со ссылкой на источники писало, что встреча России и Украины может состояться на этой неделе. При этом мнения о месте проведения переговоров разделились. Многие европейские лидеры считают Ватикан удобным местом встречи сторон. Российская сторона, напротив, Италию не рассматривает. Переговоры двух православных государств «на католической площадке» могут быть дискомфортны для Ватикана, убежден глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча делегаций России и Украины прошла в Стамбуле 16 мая впервые с 2022 года. Стороны договорились провести обмены военнопленными и гражданскими в формате «1000 на 1000», который завершился накануне, 25 мая. Вскоре, согласно заявлениям российских лиц, Россия передаст Украине меморандум, призванный стать основной для дальнейшего диалога по урегулированию конфликта.

О процессе урегулирования — в материале «Ъ» «Защищенная связь».

Анастасия Домбицкая