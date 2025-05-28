В Краснодаре отреставрировали часовни на территории Всесвятского кладбища

В Краснодаре отреставрировали старинные часовни на территории Всесвятского кладбища. Инвестором выступил благотворительный фонд «Точно Добро», основанный предпринимателем Николаем Амосовым. Рабочие завершили реставрацию двух часовен конца XIX — начала XX веков. Общий объем инвестиций в проект составил 5,5 млн руб. Работы проведены в рамках программы фонда по сохранению объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд ТОЧНО ДОБРО Фото: Фонд ТОЧНО ДОБРО

Реставрация охватила часовни Богарсукова и Дмитриевскую — архитектурные памятники регионального значения. Восстановление осуществлялось под надзором специалистов, аттестованных Министерством культуры РФ, по проекту АО ТИЖГП «Краснодаргражданпроект» с участием подрядной организации «Вестасервис», обладающей лицензией на работы с объектами наследия. В рамках комплексного подхода специалисты восстановили фасады и конструкции зданий, воссоздали утраченные элементы с сохранением стилистики эпохи, а также провели обновление внутреннего убранства: отделка, роспись, напольные покрытия и мебель. Территорию вокруг объектов благоустроили — были выполнены работы по устройству отмостки и водоотводов для стабилизации основания.

Всесвятское кладбище является мемориальным комплексом, объединяющим объекты архитектурного и монументального искусства, а также захоронения выдающихся представителей купечества, интеллигенции и духовенства конца XIX — начала XX века. С 2019 года кладбище признано объектом культурного наследия регионального значения.

Вячеслав Рыжков