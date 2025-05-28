Часть улицы Карима в Уфе закроют с 30 мая по 2 июня

В Уфе из-за подготовки и проведения выставки «Уфа — столица детского туризма» закроют улицу Мустая Карима — от Чернышевского до Коммунистической улицы, сообщили в пресс-службе мэрии. Ограничение продлится с 23:00 30 мая до 10:00 2 июня.

Выставка проводится ежегодно с 2020 года для содействия развитию детского и семейного туризма в городах страны. Столицами детского туризма становились Волгоград, Нижний Новгород и Москва. Программа реализуется Агентством стратегических инициатив в партнерстве с АНО «Центр детского и молодежного туризма».

Венера Хисамова