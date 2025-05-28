Астана и Москва создали рабочую группу для изучения роста поставок нефти в КНР

Министерства энергетики России и Казахстана организовали рабочую группу, которая изучает технические возможности наращивания нефтяных поставок в КНР через республику. Если потребуется расширить уже существующие участки трубопроводов, стороны отдельно определят сроки реализации проекта и объемы необходимых инвестиций, пояснили в казахстанском минэнерго.

«В настоящее время вопросами, связанными с обеспечением технических возможностей систем магистральных нефтепроводов России и Казахстана для увеличения объемов транзита российской нефти в Китай, занимается рабочая группа, созданная на уровне министерства энергетики Казахстана и министерства энергетики России с привлечением заинтересованных хозяйствующих субъектов сторон»,— рассказали «Интерфакс-Казахстан» в ведомстве.

На прошлой неделе вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Москва может увеличить поставки нефти в КНР до 12,5 млн т ежемесячно. Импорт сырья в Китай должен проходить через территорию Казахстана. За осуществление технологических решений ответственна компания «Транснефть».