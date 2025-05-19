Россия по просьбе КНР может увеличить поставки нефти через Казахстан

Россия готова увеличить поставки нефти в Китай на 2,5 млн т ежемесячно. Для этого по просьбе КНР российская сторона готова расширить поставки через Казахстан, заявил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это предложение китайской стороны (увеличить поставки через Казахстан.— "Ъ"), и мы готовы обеспечить такие поставки. Но для этого нужно будет провести определенные технологические решения»,— сказал господин Новак (цитата по «РИА Новости»).

Всего объем ежемесячных поставок может вырасти с 10 млн до 12,5 млн тонн. Срок поставок продлен до 2034 года. По данным таможни КНР, в 2024 году страна импортировала 108,47 млн тонн российской нефти.

Китай увеличивает поставки российской нефти на фоне почти полного отказа от энергоресурсов США. С начала года ввоз из Штатов составил лишь 1% от общего импорта нефти. На первом месте по поставкам остается Россия — около 20%. В середине апреля замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявлял, что Россия поставит Китаю столько нефти, сколько потребуется.

Екатерина Отрашкевич