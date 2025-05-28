The Guardian: Венгрия тайно направила полицейский спецназ в Республику Сербскую

По данным британской The Guardian, в столицу Республики Сербской (РС) Баня-Луку тайно прибыло элитное подразделение венгерской полиции численностью около 300 человек. Как сообщает издание, задача подразделения — помочь президенту Республики Сербской Милораду Додику, если будет предпринята попытка его ареста по ранее вынесенному боснийским судом приговору.

Как пишет The Guardian со сылкой на источники, элитные венгерские подразделения пересекли границу в гражданской одежде якобы для обучения военных Республики Сербской. Однако факт самой этой миссии они признали только после того, как информация о ней просочилась в венгерские СМИ. При этом правительство Боснии в Сараево якобы не было уведомлено о том, что границу государства пересекут 300 венгерских спецназовцев.

По данным The Guardian, появление этого подразделения в Баня-Луке объясняется тем, что в ближайшее время будет рассматриваться апелляция адвокатов Милорада Додика на февральское решение суда в Сараево. Тогда господина Додика признали виновным в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего в Боснии функции внешнего управляющего. Суд приговорил лидера РС к году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность. Если он проиграет апелляцию, то может попытаться бежать, пишет британское издание, в чем ему и должен помочь венгерский спецназ. Однако, по данным The Guardian, велика вероятность того, что Милорад Додик решит покинуть свой пост в обмен на свободу. Недавно члены его семьи якобы связывались с неназванным высокопоставленным западным чиновником, чтобы попытаться организовать отъезд Милорада Додика из страны и упорядочить его отставку с должности, не допустив ареста.

Какие санкции против Республики Сербской предложили Франция и Германия — в материале «Ъ» «Евросоюзу сделали неофициальное предложение».

Алена Миклашевская