По итогам первого квартала 2025 года в Татарстане было добыто 8,3 млн тонн нефти. Малые нефтяные компании смогли добыть 1,7 млн т нефти. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе заседания Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинг», передает пресс-служба раиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане в I квартале 2025 года добыто 8,3 млн тонн нефти

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ В Татарстане в I квартале 2025 года добыто 8,3 млн тонн нефти

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным Минэкономразвития РФ, в первом квартале 2025 года средняя цена нефти Urals снизилась и составила 62,8 долл. США за баррель.

Генеральный директор «Нефтеконсорциума» Рафаэль Мингазов рассказал, что доля нефти, добытой малыми компаниями, составила 20% от объема по Татарстану, а задачи по объемам нефти перевыполнили 24 организации.

За первый квартал 2024 года также было пробурено 74 тыс. метров горных пород. Специалисты ввели в эксплуатацию 66 новых скважин.

На заседании Рустама Минниханова переизбрали главой Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

Диана Соловьёва