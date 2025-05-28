Рустам Минниханов вновь возглавил Совет директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинга». Это произошло во время годового собрания акционеров компании в Доме правительства Республики Татарстан. Об этом сообщает пресс-служба раиса Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустам Минниханов переизбран главой Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Рустам Минниханов переизбран главой Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Рафинат Яруллин утвержден на должность генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг».

По результатам заседания акционеры утвердили годовой отчет общества, а также решили не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за прошедший год. Чистая прибыль будет направлена на развитие компании.

Кроме того, акционеры утвердили состав ревизионной комиссии и план работы Совета директоров на ближайшие два года — 2025–2026 годы.

Артём Дергунов