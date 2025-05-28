Консультация России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС состоится в июне

Очередной раунд консультаций с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) касательно Запорожской АЭС состоится ориентировочно в начале июня в России. Об этом заявил «РИА Новости» постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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«В центре внимания будут находиться актуальные аспекты ситуации на Запорожской АЭС,— сказал господин Ульянов. Он добавил, что «могут быть затронуты и другие вопросы... представляющие взаимный интерес для России и Секретариата Агентства».

Дипломат уточнил, что в состав российской делегации войдут представители «Росатома», МИДа, Минобороны, Росгвардии. Предыдущие консультации прошли в Москве 7 февраля.

Запорожская АЭС — самая крупная по количеству блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. Объект перешел под российский контроль в октябре 2022 года.

Степан Мельчаков