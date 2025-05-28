Судоремонтный завод в Севастополе отрицает сообщение о домашнем аресте директора

Глава 13-го судоремонтного завода Черноморского флота Павел Флоря, обвиняемый в крупном мошенничестве, продолжает руководить предприятием. Об этом «РИА Новости» заявил специалист по связям с общественностью завода Сергей Горбачев. Ранее СКР сообщал о домашнем аресте господина Флори.

«Эта информация не соответствует действительности. Павел Флоря находится на рабочем месте и по-прежнему руководит предприятием»,— сказал господин Горбачев.

Павла Флорю обвинили в хищении 4 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Следствие считает, что мужчина завысил стоимость оборудования, которое должен был поставить заводу индивидуальный предприниматель в рамках гособоронзаказа. Вместе с ним в деле фигурируют сотрудники ИП.

Никита Черненко