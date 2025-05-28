Директора судоремонтного завода Черноморского флота обвинили в мошенничестве

Следственный комитет России сообщил о задержании директора судоремонтного завода Черноморского флота Павла Флори. Ему предъявили обвинения в совершении крупного мошенничества при выполнении гособоронзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2023 году завод в рамках гособоронзаказа заключил контракт с индивидуальным предпринимателем (ИП) на поставку оборудования. Стоимость контракта описывается как «многомиллионная». В том же году Павел Флоря вместе с сотрудниками ИП указали в документах завышенную цену оборудования. Таким образом они похитили более 4 млн руб., эту сумму фигуранты поделили между собой.

Павел Флоря дал признательные показания во время допроса. Его отправили под домашний арест по ходатайству следствия. По инкриминируемой статье (ч. 4 ст. 159 УК РФ) мужчине грозит до десяти лет колонии.

Никита Черненко