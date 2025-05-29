Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2024 года

|
|№
|Название
|Местоположение центрального офиса
|Выручка от услуг аутсорсинга учетных функций за 2024 год (тыс. руб.)*
|Темпы роста (%)
|Число специалистов в области аутсорсинга учетных функций за 2024 год (чел.)
|Тип участника рэнкинга
|Число компаний в группе в 2024 году
|1
|СберРешения
|Москва
|2 019 581
|18,6
|927
|Группа
|4
|2
|«Моё дело»
|Москва
|1 811 057
|23,5
|448
|Группа
|3
|3
|«1С-ВайзЭдвайс»
|Москва
|1 483 468
|26,0
|458
|Группа
|7
|4
|«ИАС Аутсорсинг»
|Москва
|1 369 114
|20,1
|51
|Группа
|2
|5
|UCMS Group
|Москва
|1 067 992
|–2,2
|344
|Группа
|5
|6
|Bellerage
|Москва
|1 066 310
|31,3
|127
|Группа
|8
|7
|Unicon Outsourcing
|Москва
|922 823
|–22,7
|292
|Группа
|2
|8
|«Юнистафф Пейрол Компани»
|Москва
|733 421
|18,9
|222
|Группа
|5
|9
|SCHNEIDER GROUP
|Москва
|668 681
|–9,3
|186
|Группа
|4
|10
|«БРИДЖ ГРУПП»
|Москва
|557 540
|30,7
|182
|Группа
|3
|11
|«АБУ бухгалтерские услуги»
|Москва
|368 159
|1,3
|37
|Группа
|2
|12
|«Авуар»
|Челябинск
|353 378
|20,5
|75
|Группа
|3
|13
|«ИАС ДИДЖИТАЛ»
|Москва
|337 405
|н.д.
|20
|Группа
|4
|14
|Группа Мариллион
|Москва
|325 233
|2,2
|99
|Группа
|5
|15
|«Консу»
|Санкт-Петербург
|293 571
|–5,2
|100
|Группа
|2
|16
|«Главбух Ассистент»
|Москва
|275 552
|42,1
|76
|Компания
|1
|17
|«ПЕРВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ»
|Пермь
|261 046
|н.д.
|101
|Группа
|3
|18
|«Бетерра»
|Москва
|225 152
|–1,8
|73
|Компания
|1
|19
|«Фингуру»
|Тула
|222 334
|54,1
|67
|Группа
|3
|20
|«Яшин и партнёры»
|Москва
|214 540
|12,8
|101
|Группа
|3
|21
|Acsour
|Москва
|214 274
|–15,6
|87
|Компания
|1
|22
|Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК
|Москва
|187 371
|13,9
|75
|Группа
|2
|23
|«Альфа Интерим Менеджмент»
|Москва
|181 418
|67,8
|7
|Компания
|1
|24
|«НОРД АУТСОРСИНГ»
|Москва
|174 646
|6,0
|51
|Группа
|3
|25
|«Созидание и Развитие»
|Москва
|166 756
|13,4
|54
|Группа
|2
|26
|«АЛЬТХАУС Консалтинг»
|Москва
|157 082
|1,8
|48
|Группа
|5
|27
|Emerging Markets Group
|Санкт-Петербург
|156 522
|10,6
|29
|Группа
|3
|28
|ADE Professional Solutions
|Москва
|154 973
|19,7
|45
|Группа
|3
|29
|«АСБ Консалтинг Групп»
|Москва
|136 093
|75,9
|33
|Группа
|2
|30
|«Премьер-Партнёр»
|Москва
|130 692
|69,5
|36
|Группа
|4
|31
|«Экспресс Бухгалтерия»
|Москва
|119 863
|20,2
|34
|Группа
|2
|32
|«МЦОБ. Онлайн-сервисы»
|Курск
|116 813
|22,5
|52
|Компания
|1
|33
|Международная юридическая компания «Эксперт»
|Симферополь
|109 445
|1,3
|63
|Компания
|1
|34
|«Аудиторские услуги»
|Москва
|107 412
|281,2
|21
|Группа
|2
|35
|«Учёт и Консалтинг»
|Ростов-на-Дону
|102 445
|70,0
|28
|Компания
|1
|36
|«СБК «Профит»
|Рязань
|102 353
|36,8
|50
|Группа
|2
|37
|«Счетовод»
|Екатеринбург
|96 076
|28,2
|26
|Группа
|4
|38
|«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
|Москва
|87 953
|4,7
|36
|Группа
|3
|39
|Бухгалтерский центр «БИЗНЕС-ГАРАНТ»
|Самара
|85 029
|19,5
|33
|Компания
|1
|40
|«КБК Эккаунтинг»
|Москва
|82 512
|47,2
|11
|Компания
|1
|41
|«Эфикс-Груп»
|Москва
|78 506
|9,6
|40
|Компания
|1
|42
|ЮРКОМ
|Москва
|68 611
|0,8
|36
|Группа
|2
|43
|«Блиц Консультант»
|Чебоксары
|65 961
|182,1
|13
|Группа
|2
|44
|«КАБ-ЮСТ»
|Москва
|62 683
|68,8
|17
|Компания
|1
|45
|«Евроазиатский Финансовый Дом»
|Москва
|62 647
|29,0
|23
|Группа
|3
|46
|«БАЛИОТ»
|Москва
|61 991
|46,1
|18
|Группа
|2
|47
|«1+1»
|Барнаул
|58 586
|66,0
|19
|Компания
|1
|48
|«ИНФИНАНС»
|Санкт-Петербург
|56 342
|43,5
|29
|Компания
|1
|49
|CBS group
|Москва
|54 375
|18,9
|24
|Группа
|2
|50
|«Интерком-Аудит»
|Москва
|54 229
|–16,8
|33
|Группа
|9
|51
|«Альта Виа»
|Москва
|52 966
|–3,4
|26
|Компания
|1
|52
|«Альфа-Информ»
|Пенза
|50 459
|40,8
|15
|Компания
|1
|53
|DV Consulting
|Москва
|46 953
|89,5
|8
|Компания
|1
|54
|«Аутсорсинговые Решения»
|Москва
|46 603
|–2,1
|19
|Компания
|1
|55
|АСБ
|Санкт-Петербург
|43 657
|–7,4
|35
|Группа
|2
|56
|«Аудиторская группа «Капитал»
|Екатеринбург
|43 218
|–38,0
|10
|Компания
|1
|57
|«Формула»
|Екатеринбург
|43 059
|42,4
|28
|Компания
|1
|58
|КУБ2Б
|Казань
|40 659
|33,4
|9
|Компания
|1
|59
|«Тонкий и партнёры»
|Москва
|39 974
|–15,3
|9
|Компания
|1
|60
|«Русаудит»
|Москва
|38 648
|11,0
|17
|Группа
|2
|61
|«Объединенная Консалтинговая Группа»
|Санкт-Петербург
|34 378
|13,8
|15
|Группа
|3
|62
|«Аудэкс»
|Казань
|34 018
|0,5
|15
|Компания
|1
|63
|«Икс-Инфо»
|Москва
|33 800
|14,5
|22
|Компания
|1
|64
|Консультационная группа «ТИМ»
|Санкт-Петербург
|30 278
|8,7
|13
|Компания
|1
|65
|НВК
|Санкт-Петербург
|29 213
|21,2
|43
|Группа
|3
|66
|«Технологии Инвестиции Строительство»
|Санкт-Петербург
|24 989
|1,8
|н.д.
|Компания
|1
|67
|«Саппорт Про»
|Москва
|21 631
|120,7
|6
|Компания
|1
|68
|«ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА»
|Москва
|20 553
|–61,2
|16
|Группа
|3
|69
|Legal Bridge
|Москва
|20 155
|16,0
|12
|Группа
|2
|70
|CanWin Consulting
|Саратов
|17 555
|115,7
|18
|Компания
|1
|71
|«ПРАУД баланс»
|Москва
|16 989
|–20,1
|7
|Компания
|1
|72
|«ФОРМУЛА БИЗНЕСА»
|Москва
|15 070
|68,6
|3
|Компания
|1
|73
|ЮСТИКОМ
|Москва
|14 529
|14,4
|н.д.
|Компания
|1
|74
|«Консалтинговая фирма «Эталон»
|Чебоксары
|13 079
|—
|4
|Компания
|1
|75
|ПБК «Главный бухгалтер»
|Москва
|12 880
|–32,3
|6
|Компания
|1
|76
|«Аллент-Аудит»
|Москва
|8484
|7,1
|7
|Компания
|1
|77
|«Листик и Партнёры»
|Челябинск
|7405
|н.д.
|н.д.
|Группа
|5
|78
|«Уральский союз»
|Москва
|7167
|40,0
|3
|Группа
|2
|79
|«СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЁРОВ»
|Москва
|5000
|11,1
|3
|Группа
|2
|80
|РБ
|Москва
|4306
|–57,0
|5
|Компания
|1
|81
|«Штернгофф Аудит»
|Москва
|4059
|54,6
|3
|Компания
|1
|82
|РУКОН
|Москва
|1372
|—
|н.д.
|Группа
|11
|83
|«ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ»
|Москва
|992
|815,4
|2
|Группа
|3