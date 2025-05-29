Рэнкинг крупнейших групп и компаний в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2024 года

№ Название Местоположение центрального офиса Выручка от услуг аутсорсинга учетных функций за 2024 год (тыс. руб.)* Темпы роста (%) Число специалистов в области аутсорсинга учетных функций за 2024 год (чел.) Тип участника рэнкинга Число компаний в группе в 2024 году 1 СберРешения Москва 2 019 581 18,6 927 Группа 4 2 «Моё дело» Москва 1 811 057 23,5 448 Группа 3 3 «1С-ВайзЭдвайс» Москва 1 483 468 26,0 458 Группа 7 4 «ИАС Аутсорсинг» Москва 1 369 114 20,1 51 Группа 2 5 UCMS Group Москва 1 067 992 –2,2 344 Группа 5 6 Bellerage Москва 1 066 310 31,3 127 Группа 8 7 Unicon Outsourcing Москва 922 823 –22,7 292 Группа 2 8 «Юнистафф Пейрол Компани» Москва 733 421 18,9 222 Группа 5 9 SCHNEIDER GROUP Москва 668 681 –9,3 186 Группа 4 10 «БРИДЖ ГРУПП» Москва 557 540 30,7 182 Группа 3 11 «АБУ бухгалтерские услуги» Москва 368 159 1,3 37 Группа 2 12 «Авуар» Челябинск 353 378 20,5 75 Группа 3 13 «ИАС ДИДЖИТАЛ» Москва 337 405 н.д. 20 Группа 4 14 Группа Мариллион Москва 325 233 2,2 99 Группа 5 15 «Консу» Санкт-Петербург 293 571 –5,2 100 Группа 2 16 «Главбух Ассистент» Москва 275 552 42,1 76 Компания 1 17 «ПЕРВАЯ ЭКСПЕРТНАЯ БУХГАЛТЕРИЯ» Пермь 261 046 н.д. 101 Группа 3 18 «Бетерра» Москва 225 152 –1,8 73 Компания 1 19 «Фингуру» Тула 222 334 54,1 67 Группа 3 20 «Яшин и партнёры» Москва 214 540 12,8 101 Группа 3 21 Acsour Москва 214 274 –15,6 87 Компания 1 22 Аудиторско-консалтинговая группа компаний ФБК Москва 187 371 13,9 75 Группа 2 23 «Альфа Интерим Менеджмент» Москва 181 418 67,8 7 Компания 1 24 «НОРД АУТСОРСИНГ» Москва 174 646 6,0 51 Группа 3 25 «Созидание и Развитие» Москва 166 756 13,4 54 Группа 2 26 «АЛЬТХАУС Консалтинг» Москва 157 082 1,8 48 Группа 5 27 Emerging Markets Group Санкт-Петербург 156 522 10,6 29 Группа 3 28 ADE Professional Solutions Москва 154 973 19,7 45 Группа 3 29 «АСБ Консалтинг Групп» Москва 136 093 75,9 33 Группа 2 30 «Премьер-Партнёр» Москва 130 692 69,5 36 Группа 4 31 «Экспресс Бухгалтерия» Москва 119 863 20,2 34 Группа 2 32 «МЦОБ. Онлайн-сервисы» Курск 116 813 22,5 52 Компания 1 33 Международная юридическая компания «Эксперт» Симферополь 109 445 1,3 63 Компания 1 34 «Аудиторские услуги» Москва 107 412 281,2 21 Группа 2 35 «Учёт и Консалтинг» Ростов-на-Дону 102 445 70,0 28 Компания 1 36 «СБК «Профит» Рязань 102 353 36,8 50 Группа 2 37 «Счетовод» Екатеринбург 96 076 28,2 26 Группа 4 38 «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» Москва 87 953 4,7 36 Группа 3 39 Бухгалтерский центр «БИЗНЕС-ГАРАНТ» Самара 85 029 19,5 33 Компания 1 40 «КБК Эккаунтинг» Москва 82 512 47,2 11 Компания 1 41 «Эфикс-Груп» Москва 78 506 9,6 40 Компания 1 42 ЮРКОМ Москва 68 611 0,8 36 Группа 2 43 «Блиц Консультант» Чебоксары 65 961 182,1 13 Группа 2 44 «КАБ-ЮСТ» Москва 62 683 68,8 17 Компания 1 45 «Евроазиатский Финансовый Дом» Москва 62 647 29,0 23 Группа 3 46 «БАЛИОТ» Москва 61 991 46,1 18 Группа 2 47 «1+1» Барнаул 58 586 66,0 19 Компания 1 48 «ИНФИНАНС» Санкт-Петербург 56 342 43,5 29 Компания 1 49 CBS group Москва 54 375 18,9 24 Группа 2 50 «Интерком-Аудит» Москва 54 229 –16,8 33 Группа 9 51 «Альта Виа» Москва 52 966 –3,4 26 Компания 1 52 «Альфа-Информ» Пенза 50 459 40,8 15 Компания 1 53 DV Consulting Москва 46 953 89,5 8 Компания 1 54 «Аутсорсинговые Решения» Москва 46 603 –2,1 19 Компания 1 55 АСБ Санкт-Петербург 43 657 –7,4 35 Группа 2 56 «Аудиторская группа «Капитал» Екатеринбург 43 218 –38,0 10 Компания 1 57 «Формула» Екатеринбург 43 059 42,4 28 Компания 1 58 КУБ2Б Казань 40 659 33,4 9 Компания 1 59 «Тонкий и партнёры» Москва 39 974 –15,3 9 Компания 1 60 «Русаудит» Москва 38 648 11,0 17 Группа 2 61 «Объединенная Консалтинговая Группа» Санкт-Петербург 34 378 13,8 15 Группа 3 62 «Аудэкс» Казань 34 018 0,5 15 Компания 1 63 «Икс-Инфо» Москва 33 800 14,5 22 Компания 1 64 Консультационная группа «ТИМ» Санкт-Петербург 30 278 8,7 13 Компания 1 65 НВК Санкт-Петербург 29 213 21,2 43 Группа 3 66 «Технологии Инвестиции Строительство» Санкт-Петербург 24 989 1,8 н.д. Компания 1 67 «Саппорт Про» Москва 21 631 120,7 6 Компания 1 68 «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» Москва 20 553 –61,2 16 Группа 3 69 Legal Bridge Москва 20 155 16,0 12 Группа 2 70 CanWin Consulting Саратов 17 555 115,7 18 Компания 1 71 «ПРАУД баланс» Москва 16 989 –20,1 7 Компания 1 72 «ФОРМУЛА БИЗНЕСА» Москва 15 070 68,6 3 Компания 1 73 ЮСТИКОМ Москва 14 529 14,4 н.д. Компания 1 74 «Консалтинговая фирма «Эталон» Чебоксары 13 079 — 4 Компания 1 75 ПБК «Главный бухгалтер» Москва 12 880 –32,3 6 Компания 1 76 «Аллент-Аудит» Москва 8484 7,1 7 Компания 1 77 «Листик и Партнёры» Челябинск 7405 н.д. н.д. Группа 5 78 «Уральский союз» Москва 7167 40,0 3 Группа 2 79 «СОДРУЖЕСТВО ПАРТНЁРОВ» Москва 5000 11,1 3 Группа 2 80 РБ Москва 4306 –57,0 5 Компания 1 81 «Штернгофф Аудит» Москва 4059 54,6 3 Компания 1 82 РУКОН Москва 1372 — н.д. Группа 11 83 «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» Москва 992 815,4 2 Группа 3