Лукашенко поручил восстановить судоремонтные мощности страны

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о получении от России заказа на ремонт маломерных судов и поручил начать работу по восстановлению судоремонтных мощностей страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Где-то под Гомелем — в Мозыре и в Пинске ремонтная база была,— сказал господин Лукашенко.— Ну, вроде, нам это не надо, не морская держава: что-то порезали, что-то на металлолом сдали» (цитата по «Интерфакс»). Президент поручил подчиненным удостовериться в работоспособности предприятий и в случае положительных результатов проверки начать судоремонтные работы.

«Пинский ордена "Знак Почета" судостроительный-судоремонтный завод» является единственным в республике предприятием, осуществляющим полный цикл судостроения и судоремонта, сообщает информагентство.

Степан Мельчаков