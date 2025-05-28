Совет ЕС принял правовые акты для отмены санкций против Сирии

Совет ЕС принял правовые акты, формализующие решение об отмене экономических санкций в отношении Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Karam al-Masri / Reuters Фото: Karam al-Masri / Reuters

«Совет принял правовые акты, отменяющие все экономические ограничительные меры в отношении Сирии, за исключением тех, которые увязаны с вопросами безопасности,— говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС. — Принятие (правовых актов. — "Ъ") формализует политическое решение, объявленное 20 мая 2025 года, и направлено на поддержку сирийского народа в воссоединении и восстановлении новой, инклюзивной, плюралистической и мирной Сирии».

20 мая министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились полностью снять экономические санкции с Сирии. Ранее главы МИДов стран ЕС согласовали план постепенного смягчения санкций против Сирии.

ЕС вводил экономические санкции против Сирии, касающиеся во многом сирийского правительства и военных структур, с 2012 года. Меры предполагали нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции, замораживание активов сирийского Центробанка, находящихся в ЕС, и экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для репрессий.

Подробности — в материале «Ъ» «Запад поможет Дамаску со стабильностью».

Анастасия Домбицкая