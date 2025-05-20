Страны ЕС решили снять санкции с Сирии

Министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе договорились полностью снять экономические санкции с Сирии. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас

Фото: Henry Nicholls / pool / Reuters

«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую и мирную Сирию»,— написала госпожа Каллас в соцсети X.

ЕС вводил экономические санкции против Сирии, касающиеся во многом сирийского правительства и военных структур, с 2012 года. Меры предполагали нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции, замораживание активов сирийского Центробанка, находящихся в ЕС, и экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для репрессий.

27 января главы МИДов стран ЕС согласовали план постепенного смягчения санкций против Сирии. Кая Каллас подчеркивала, что решение может быть пересмотрено, если новые сирийские власти предпримут «неправильные шаги».

Лусине Баласян