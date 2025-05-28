Bloomberg: Apple запустит собственное игровое приложение сразу после релиза Nintendo Switch 2

Американская корпорация Apple собирается представить отдельное приложение для видеоигр, которое заменит устаревший Game Center. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adam Gray / Reuters Фото: Adam Gray / Reuters

Презентация новинки ожидается на конференции WWDC 9 июня — всего через несколько дней после выхода новой консоли Nintendo Switch 2. Приложение станет централизованной платформой для запуска игр, отображения достижений, рейтингов и общения. Программа также будет предустановлена на всех ключевых устройствах компании — iPhone, iPad, Mac и Apple TV, и станет частью усилий Apple по укреплению своих позиций в игровой индустрии.

В приложении будет интегрирован доступ к разделу игр App Store и подписке Apple Arcade. По информации источников Bloomberg, готовится и десктопная версия приложения с поддержкой игр, загруженных вне App Store.

Евгений Федуненко