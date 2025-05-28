Bloomberg: Apple запустит собственное игровое приложение сразу после релиза Nintendo Switch 2
Американская корпорация Apple собирается представить отдельное приложение для видеоигр, которое заменит устаревший Game Center. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.
Фото: Adam Gray / Reuters
Презентация новинки ожидается на конференции WWDC 9 июня — всего через несколько дней после выхода новой консоли Nintendo Switch 2. Приложение станет централизованной платформой для запуска игр, отображения достижений, рейтингов и общения. Программа также будет предустановлена на всех ключевых устройствах компании — iPhone, iPad, Mac и Apple TV, и станет частью усилий Apple по укреплению своих позиций в игровой индустрии.
В приложении будет интегрирован доступ к разделу игр App Store и подписке Apple Arcade. По информации источников Bloomberg, готовится и десктопная версия приложения с поддержкой игр, загруженных вне App Store.