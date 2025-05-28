Голикова: более 1,2 млн россиян прошли диспансеризацию на рабочем месте

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 2024 диспансеризацию на рабочем месте прошли более 1,2 млн человек. Из них 400 тыс. человек обследовались в медицинских подразделениях, организованных самими работодателями. Диспансеризацию репродуктивного здоровья за прошлый год прошли почти 7 млн человек, из них 2,6 млн — мужчины. За год в рамках обследований врачи выявили 230 тыс. заболеваний репродуктивной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Татьяна Голикова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Данные госпожа Голикова представила на пленарном заседании форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Ее слова приводит «РИА Новости».

Возможность пройти диспансеризацию на рабочем месте у россиян появилась с 2024 года. Тогда такую опцию включили в программу госгарантий. В декабре прошлого года правительство утвердило программу на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Предполагается, что в этом году в рамках программы будет увеличен объем помощи гражданам репродуктивного возраста — обследование смогут пройти свыше 19 млн человек (32% от общего числа женщин и мужчин в возрасте 18–49 лет). В прошлом году финансирование программы было увеличено на 400 млрд руб.

В феврале вице-премьер сообщала, что в 2024 году диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 82 млн взрослых и 27 млн детей (почти 75% от населения страны). В результате обследований у 630 тыс. россиян выявили онкологические заболевания, у 60% из них — на ранних стадиях.

Полина Мотызлевская