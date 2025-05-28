Павел Дуров сообщил о новой поездке в Дубай и пообещал «хорошие новости»

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил в своем канале, что в начале июня будет в Дубае. Ранее власти Франции не выпустили находящегося под следствием предпринимателя в США и Норвегию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Дуров

Фото: AOP.Press / Corbis / Getty Images Павел Дуров

Фото: AOP.Press / Corbis / Getty Images

«Я буду в Дубае в первую неделю июня — хорошие новости впереди»,— написал господин Дуров.

Сразу после заявления Павла Дурова на крупнейших криптобиржах начался резкий рост цены связанной с ним криптовалюты TON.

Ранее суд во Франции отклонил запрос основателя Telegram о выезде в Осло на форум, где он должен был рассказать о свободе слова и правах в интернете. Перед этим Павла Дурова не пустили в США на встречу с инвесторами. Свой последний выезд из Франции Павел Дуров совершил тоже в ОАЭ, где он оставался с 15 марта по 7 апреля.