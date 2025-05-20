Politico: Франция не пустила находящегося под следствием Дурова в США

Прокуратура Парижа отклонила запрос основателя Telegram Павла Дурова о поездке в США, пишет Politico со ссылкой на источники. Предприниматель хотел отправиться на переговоры с инвестиционными фондами, однако из-за начатого в прошлом году следствия выехать из страны ему не позволили.

«Такая поездка за границу не казалась ни обязательной, ни оправданной»,— цитирует Politico решение парижской прокуратуры. Сейчас Павлу Дурову необходимо получать разрешение на выезд в другие страны. Лишь нынешней весной он смог на срок с 15 марта по 7 апреля уехать в Дубай, ОАЭ.

Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 ода. Сначала он был под арестом, потом вышел под залог €5 млн, но запрет на выезд из Франции сохранился. Среди представленных предпринимателю обвинений — отказ от сотрудничества с правоохранительными органами и властями Франции, а также ненадлежащее предоставление услуг шифрования данных в Telegram.

Новым витком конфликта Павла Дурова с Парижем стал его пост в социальной сети X 19 мая. Предприниматель рассказал, что глава французской разведки (DGSE) Николя Лернер обратился к нему с просьбой заблокировать каналы консервативных румынских политиков в Telegram. Это произошло во время второго тура президентских выборов в Румынии. Париж все обвинения отверг, назвав сообщение Павла Дурова фейком.

Подробности дела — в материале «Ъ» «Павел Дуров улетел, но обещал вернуться».