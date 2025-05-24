Суд во Франции отказал Павлу Дурову в поездке на форум в Осло

Суд во Франции отклонил запрос основателя Telegram Павла Дурова о выезде из страны. Предприниматель собирался поучаствовать в форуме американской НКО Human Rights Foundation (HRF) в Осло. На мероприятии он должен был рассказать о свободе слова, слежке и правах в интернете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Albert Gea / Reuters Фото: Albert Gea / Reuters

«Такие технологии, как Telegram, являются основными инструментами для тех, кто сопротивляется тирании. Это больше, чем разочарование для нашего сообщества, это ущемление свободы»,— прокомментировал ситуацию основатель и гендиректор HRF Тор Халворссен. Господин Дуров выступит на мероприятии по видеосвязи. Трансляция будет вестись на платформе HRF 27 мая.

20 мая газета Politico сообщила, что Павла Дурова не пустили в США. Он хотел поехать на переговоры с американскими инвесторами, но во Франции не посчитали эту причину достаточно весомой для выдачи разрешения. Выехать из Франции предпринимателю позволили только в ОАЭ с 15 марта по 7 апреля. Господин Дуров находится под следствием с августа 2024-го.

Некоммерческая правозащитная организация HRF основана в 2005 году в Нью-Йорке. В 2024 году ее председателем избрали вдову российского оппозиционера Алексея Навального Юлию Навальную.