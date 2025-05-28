Чернышенко: в 2025 году на развитие науки выделено на 14% больше, чем в прошлом

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что перед страной поставлены амбициозные цели, которых не удастся достигнуть без развития отечественной науки. Поэтому государство намерено увеличить вложения в отрасль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Чернышенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Чернышенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В бюджете 2025 года в рамках госпрограммы научно-технологического развития денег на науку заложено на 14% больше, чем в 2024 году, а если быть точным – на 83,3 млрд рублей»,— сказал господин Чернышенко (цитата по сайту правительства).

Основная часть вложений будет направлена на «фундаментальные научные исследования», сказал вице-премьер. Сумма направленных средств увеличится на 50,1 млрд руб.

Также Дмитрий Чернышенко заявил, что важно сохранять доступность науки для общества. По его словам, эту задачу выполняет Российская академия наук.

Екатерина Отрашкевич