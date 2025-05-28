Мальчик-с-мячик

Ламин Ямаль, кажется, окончательно закрепил за собой статус главного — по крайней мере наряду с королем игры Пеле — вундеркинда во всей футбольной истории новым блестящим сезоном, наверняка превратившим его в претендента на «Золотой мяч», и новым контрактом с «Барселоной», вероятно, превратившим его в 17 лет в одного из самых высокооплачиваемых игроков. Впрочем, достижения Ямаля, которых в его возрасте не было ни у Диего Марадоны, ни у Лионеля Месси, показывают, что этот статус испанский феномен заслужил вполне справедливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В свои 17 лет Ламин Ямаль добился статуса не просто топового, а исключительного по значимости для «Барселоны» и сборной Испании игрока

Фото: Albert Gea / Reuters В свои 17 лет Ламин Ямаль добился статуса не просто топового, а исключительного по значимости для «Барселоны» и сборной Испании игрока

Фото: Albert Gea / Reuters

Одной из главных тем всех освещающих футбол ведущих медиаресурсов стал контракт, который «Барселона» заключила с Ламином Ямалем. В действительности он заменил прежнее соглашение. Срок его действия истекал в 2026 году. Новое рассчитано на шесть лет, до 2031 года, хотя сейчас в футболе настолько долгосрочные договоры не в тренде. В заявлении «Барселоны» контракт назван свидетельством «целостности» проекта. Его финансовые условия клуб, недавно завоевавший золото чемпионата Испании, естественно, не разглашает, но некоторые источники настаивают на том, что они не менее впечатляющие, нежели срок договора.

По данным Sport.es, базовая, без учетов бонусов, зарплата Ямаля составит €8 млн в год. А beIN Sports утверждает, что игрок будет фактически гарантированно получать около €15 млн ежегодно, а при определенных условиях сумма может возрасти до €20 млн.

Если эта оценка верна, то Ламин Ямаль войдет по крайней мере в топ-40 наиболее высокооплачиваемых футболистов. Но интереснее другой факт. Ямалю только в июле исполнится 18 лет. А вот среди 17-летних футболистов не было никого, кому доставался бы настолько выгодный контракт. Впрочем, в данном случае ни испанские, ни зарубежные издания суммы, фигурирующие в новостях про него, особенно не удивили. И в этом нет ничего странного, учитывая статус игрока.

Настоящее явление в Ламине Ямале разглядели на самом деле задолго до заключения контракта. В «Барселоне» он дебютировал весной 2023 года, в 15 лет, и даже по меркам каталонского клуба, успевшего приучить к тому, что решительно доверяет тинейджерам, это был беспрецедентно юный возраст. Но важнее другое. Уже в следующем сезоне, в 16 лет, форвард занял твердое место в основе испанского гиганта, трансформировался в ключевой элемент его линии атаки и попал в сборную страны. В итоге на чемпионат Европы, состоявшийся летом прошлого года в Германии, Ямаль поехал, уже входя в число ее лидеров, а его вклад в победу испанцев на первенстве, добытую через день после 17-летия футболиста, оказался огромным, и простая статистика — забитый мяч плюс четыре голевые передачи — в действительности иллюстрирует объем этого вклада далеко не идеально.

А в сезоне нынешнем восхождение продолжилось.

Для футболиста с функционалом, предполагающим как участие в завершении атакующих действий, так и их разгон, плеймейкерскую работу, у Ламина Ямаля по его итогам прекрасные показатели — 18 голов и 25 передач в 55 официальных матчах «Барселоны». Сам клуб взял все три стоявших на кону внутренних титула — чемпиона страны, а также обладателя Кубка и Суперкубка Испании, оступившись лишь на фронте международном, в Лиге чемпионов. А сообщение о контракте Ламина Ямаля практически совпало с публикацией исследовательской компанией CIES, являющейся партнером Международной федерации футбола (FIFA), рейтинга, в котором игроки ранжированы по влиянию на игру своих клубов в минувшем сезоне, то есть, по существу, полезности. В нем Ламин Ямаль оказался на второй позиции среди вингеров, чуть-чуть уступив лишь Мохамеду Салаху из «Ливерпуля» и заметно опередив таких суперзвезд, как Усман Дембеле из ПСЖ или Винисиус из «Реала».

В 2024 году он уже попал в список номинантов на «Золотой мяч». Но тогда как фаворита в борьбе за приз, доставшийся в итоге соотечественнику Ямаля Родри, его никто все же не воспринимал. Теперь же испанец выглядит реальным претендентом на награду.

В любом случае статус едва ли не главного вундеркинда во всей футбольной истории, увенчанный дорогущим контрактом, сезон Ламину Ямалю явно обеспечил, как бы громко этот тезис ни звучал. Но анализ биографий героев прошлого и нынешнего веков его подтверждает.

Ламина Ямаля, разумеется, чаще всего сравнивают с Лионелем Месси, пока еще легендой номер один «Барселоны».

Дар аргентинца, как считалось, раскрылся невероятно рано, однако, как ни крути, отнюдь не так рано, как у преемника. Во взрослой команде он дебютировал в 17 лет, а когда в 2005 году открыл счет забитым голам за нее, был старше, чем сейчас Ямаль. И ассоциировалась в то время «Барселона» никак не с Месси, а с другими, куда более опытными футболистами вроде Роналдинью.

Случаи с Криштиану Роналду, конкурировавшим с Лионелем Месси за звание лучшего из лучших в текущем столетии, и нынешним лидером «Реала» Килианом Мбаппе похожие. Они тоже полноценными топовыми футболистами стали в 18 лет.

Более или менее соответствовал по резвости старту Ламина Ямаля тот, что выдал бельгийский форвард Ромелу Лукаку, выступавший в прошедшем сезоне за «Наполи». В 17 лет и семь месяцев на излете нулевых у него, как и у Ямаля, уже было сто матчей за клуб — «Андерлехт». А еще были титулы победителя чемпионата страны и сильнейшего его бомбардира. Но бельгийское первенство по уровню гораздо ниже испанского. И о «Золотом мяче» Лукаку не мог, естественно, и мечтать — не настолько был заметен.

Диего Марадона, про которого как про несомненного футбольного гения говорили, когда он был еще школьником, поразил, проведя первый матч во взрослом футболе за «Архентинос Хуниорс» в октябре 1976 года, за десять дней до 16-летия. А сразу после него впервые забил гол во взрослом футболе. Но Марадоне не повезло. Тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти не взял его на домашний чемпионат мира 1978 года, принесший этой команде золото. И дозревающий гений лишился грандиозного подвига к 18-летию. Все настоящие подвиги были потом.

Разве что общепризнанный король футбола может тягаться с Ламином Ямалем. Пеле в 16 лет, едва подписав профессиональный контракт, взял верх, выступая за «Сантос», в бомбардирской гонке чемпионата Бразилии и впервые был вызван в сборную. А его трансформация из юного кумира родной страны в кумира целой планеты произошла в 17 лет, когда нападающий сыграл на чемпионате мира 1958 года. Бразильцы завоевали золото, а в активе Пеле было шесть голов на турнире, включая два в финальном матче против шведов. За «Сантос» же перед 18-летием их, голов, у него уже было под сотню.

Алексей Доспехов