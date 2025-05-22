Своих сдаем

Исследовательская структура CIES Football Observatory опубликовала рейтинг национальных футбольных ассоциаций по количеству игроков, выращенных в их системе, но отправившихся играть за границу. Первое место предсказуемо заняла Бразилия, традиционно выступающая важнейшим поставщиком рабочей силы на футбольный рынок. За отчетный период с 2020 по 2025 год более 3 тыс. бразильских игроков отправились на заработки в другие страны. Из них чуть более 2 тыс. попали в европейские команды. Но в Европе, как ни странно, вовсе не бразильцы, а французы возглавляют рейтинги «гастарбайтеров». Россия с более чем 450 игроками, попробовавшими свои силы за рубежом, занимает в списке CIES 21-е место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Момент матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Момент матча 24-го тура РПЛ «Зенит» — «Краснодар»

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Центр футбольных исследований CIES Football Observatory провел исследование, целью которого было выяснить, из каких национальных ассоциаций больше всего футболистов уезжают играть за границу. В общей сложности в поле зрения авторов исследования были включены 135 лиг. CIES поясняет, что считает футбольными экспатами игроков, выращенных в структуре одной ассоциации, но отправившихся играть в команды другой по сугубо футбольным причинам (игрока продали в другой клуб или он сам перешел в него на правах свободного агента). То есть ситуации, когда футболист был вынужден сменить клуб, например, потому, что его семья переехала в другую страну, не учитываются.

Рейтинг экспортеров рабочей силы предсказуемо возглавила Бразилия.

За шесть лет, которые охватывает исследование (с 2020 по 2025 год включительно), южноамериканская страна поставила на футбольный рынок 3020 игроков. Импортом бразильских игроков активно занимаются и российские клубы. На данный момент в заявках команд Российской премьер-лиги числится 23 бразильца, это намного больше, чем представителей любой другой страны.

А вот на втором месте — и это интересно — не Аргентина (еще одна большая фабрика футбольных талантов) или Португалия, клубы которой уже много лет назад наладили прибыльный бизнес по натурализации и дальнейшей перепродаже бразильцев, а Франция.

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Одну из ведущих футбольных держав мира, чемпионат которой традиционно включают в так называемую большую пятерку (в нее также входят Англия, Испания, Италия, Германия), за шесть лет покинули сразу 2293 игрока. Более того, если не считать бразильцев, отправившихся покорять футбольные просторы Дальнего и Ближнего Востока, Северной Америки и соседних южноамериканских стран, и сузить исследуемую футбольную географию до самого престижного рынка, Европы, то окажется, что на нем главным поставщиком является как раз Франция. Сразу 2080 воспитанников французской системы отправились играть именно в европейские (без учета французских) команды. У Бразилии этот показатель пусть немного, но скромнее — 2009 футболистов. На третьем месте с заметным отставанием Англия — 1323 игрока.

Вообще-то в рейтинге, охватывающем весь мир, англичане только четвертые, следом за Аргентиной.

Последняя отправила на экспорт 2171 игрока (до Европы из них добрались только чуть более 500 игроков). Показатель англичан скромнее — 1510 футболистов. При этом английская история имеет свою специфику. Напомним, что в рамках одной страны, Великобритании, существуют сразу четыре национальные федерации — Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Очевидно, что ни один футболист, перемещающийся, скажем, из Глазго в Манчестер, не воспримет это как смену страны проживания. Но формально, исходя из методики CIES, его можно считать экспатом. Ну а так из означенных 1510 англичан, сменивших футбольную прописку, 510 — перебрались в Шотландию, 349 — в Уэльс, 55 — в Северную Ирландию. А в ведущих европейских лигах, за исключением Английской премьер-лиги, их за шесть лет поиграло не так уж и много: 40 человек в Германии, 34 — в Италии, 33 — в Испании, 30 — во Франции.

Замыкает топ-5 рейтинга Испания — 1106 испанских футболистов отправились искать удачу за пределами родины. Вторую пятерку рейтинга составили национальные ассоциации Германии (1095), Колумбии (1077), Нигерии (926), Сербии (915) и Хорватии (855).

Что касается России, то отечественные футболисты в массе своей не сильно востребованы в ведущих лигах. Тем не менее показатели экспорта российского футбола получились неплохими. С 2020 по 2025 год в иностранных клубах поиграли 456 россиян. Это 21-е место в общем рейтинге. Примерно на одном уровне с Данией, США и даже Италией (итальянцы меньше других из всех представителей чемпионатов «большой пятерки» готовы менять страну). Другое дело — качество переездов российских игроков. По большей части они выступают не в топовых лигах. На данный момент в первенствах «большой пятерки» играют только четыре россиянина — Александр Головин в «Монако» (Франция), Матвей Сафонов в ПСЖ (Франция), Далер Кузяев в «Гавре» (Франция), Арсен Захарян в «Реал Сосьедад» (Испания).

Александр Петров