К читателям газеты «Коммерсантъ»

Вознесение Господне

После Пасхи, через сорок дней Своего явления ученикам и апостолам, Воскресший Христос восходит вместе с ними на Елеонскую гору, дает повеление идти и проповедовать всем народам, учить и крестить «их во Имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). В Евангелии от Луки сказано: «И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24:51). Христос не растворился в воздухе, а вознесся с Пречистой Своею Плотью, обещав быть с апостолами, а значит, с Церковью Своею, со всеми нами до скончания века.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Когда мы говорим о Вознесении Христа с пречистой плотью, то подчеркиваем прежде всего, что она не подчинялась ни времени (т.е. тлению), ни пространству (т.е. земному тяготению). Апостолы могли осязать Воскресшего Христа, разделять с Ним трапезу. Однако Господь уже не был с ними, как раньше, Он только время от времени являлся им, при этом Он проходил с плотью через закрытые двери.

Каждый из нас ощущает, что с годами наше тело разрушается, мы знаем, что наша плоть разлагается после смерти в силу законов материального бытия. И Христос, рожденный от «Духа Святого и Девы Марии», воспринял плоть, единосущную нашей — человеческую. Он принял смерть, но победил ее, т.е. воскрес с плотью, которая уже не подчинялась физическим законам нашего земного бытия. У нас есть двоякое отношение к плоти. С одной стороны, мы знаем, что тело наше наполнено грехом и тяготеет к нему и препятствует нашему спасению, поэтому мы постом и молитвой пытаемся подчинить плоть духу. С другой стороны, есть люди, которые обожествляют плоть, утверждая, что пока человек живет в теле — он есть человек и должен получать все удовольствия, жить «полной жизнью», т.к. другой жизни не будет.

Вознесение Христово с пречистой плотью стало божественным прорывом в истории человеческого рода. После Своего Воскресения тело Господа нашего Иисуса Христа приобретает новое преображенное качество: способность вознестись на небеса. Ведь тело, плоть, материя были созданы Богом для вечной жизни и не являются злом сами по себе, Бог зла не сотворил. Только нарушение Адамом заповеди Творца сделало тело смертным, тяготеющим ко греху. Поэтому задача духовного совершенствования человека состоит в том, чтобы преодолеть это влечение ко греху, освободить тело, как творение Божие, из-под власти смерти. Вознесение Господне открыло человечеству новый путь отношения к человеческой плоти — «обожение». Обожение неразрывно связано с человеческим спасением, оно совершается только тогда, когда мы соединяемся со Христом, через участие в благодатных Таинствах Церкви Христовой. Когда исполняется призыв апостола Павла: «в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5), когда мы обретаем «ум Христов» (1 Кор. 2:16).

Путь к обожению лежит через претворение в жизнь христианских добродетелей: веры, надежды и любви. С Вознесением Христа вознесся и человек, ведь истинное, первозданное состояние человека — обладание безгрешным естеством. Лишь в нем человек человечен, а значит, богообразен. Поэтому, согласно православному учению, смысл человеческой жизни — совоплотиться Христу, Которому «дана… всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). И тело наше, как храм Святого Духа, живущего в нас, должно прославлять Бога (Кор. 6:19,20). Будем же стремиться через добродетельное житие благоукрашать нашу жизнь, чтобы соединиться с Богочеловеком Христом, а через Него с Троицей Животворящей и Нераздельней, чтобы совершилось наше личное обожение, ведущее ко спасению.

С праздником Вознесения Господня!

Иоанн, митрополит Белгородский и Старооскольский