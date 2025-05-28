Министр госбезопасности КНДР заявил о дружбе российских и корейских военных

Военнослужащие России и Северной Кореи продемонстрировали прочность боевого, освобождая Курскую область, заявил Министр госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

«Это (освобождение солдатами двух стран Курской области. — «Ъ») послужило торжеством справедливости над несправедливостью и в то же время стало историческим событием, которое продемонстрировало прочное боевое братство между КНДР и Россией», — сказал министр на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (цитата по ТАСС).

Ли Чхан Дэ также отметил в своей речи высокий уровень стратегического сотрудничества и братских отношений между Россией и КНДР.

Ранее президент Путин отметил мужество северокорейских солдат на СВО. 9 мая военнослужащие КНДР присутствовали в качестве зрителей на параде на Красной площади.