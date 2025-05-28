Фестиваль классической музыки «Кантата» пройдет в 12 регионах России

Пятый международный фестиваль классической музыки «Кантата» пройдет с 12 по 15 июня. Фестиваль, который традиционно принимает Калининградская область, в этом году охватит 12 регионов страны, рассказал продюсер мероприятия – генеральный директор МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко Андрей Борисов.

«В 12 регионах будет общее мероприятие: от Калининграда до Владивостока. Художественный руководитель этого фестиваля – американский дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп — будет дирижировать кантату Прокофьева «Александр Невский». И этот опус будут петь во всех регионах. Выбор регионов связан с тем, есть ли там коллективы, которые могут это исполнить. Нужен симфонический оркестр в определенном составе и хор»,— рассказал господин Борисов на встрече клуба ИД «Коммерсантъ», посвященной территориальному брендингу.

В числе городов-участников фестиваля: Москва (Красная площадь и Центр «Россия»), Санкт-Петербург (Дворцовая площадь), Калининград, Владивосток, Нижний Новгород, Юрьевец (Ивановская область), Ярославль, Новосибирск, Иркутск, Якутск, Севастополь (музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес»), Республика Крым (винный парк «Мрия»).

Как ранее говорил губернатор Калининагрдской области Алексей Беспрозванных, за четыре года проведения фестиваля его посетило порядка 12 тыс. зрителей. Продажа билетов позволила направить на сохранение объектов культурного наследия более 6,7 млн руб., добавил он.