Десять застройщиков построили сорок процентов жилья в городе

По данным Единого реестра застройщиков, с начала 2025 года десять крупных застройщиков суммарно ввели в Петербурге более 400 тыс. кв. м жилья. Два из них — столичные девелоперы. К 1 мая в городе ввели суммарно 988,8 тыс. кв. м жилья, в 2024 году показатель был на 186,3 тыс. кв. м выше. Ввод жилья сокращается уже второй год подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В десятке две московские компании: лидер рейтинга «Пик» с 65,2 тыс. кв. м и «Самолет», который занимает третье место с 64,4 тыс. кв. м. На втором месте по объему ввода на 1 мая находится группа «Аквилон» (почти 65 тыс. кв. м).

По оценкам экспертов, всего в этом году будет введено около 2,4 млн «квадратов». Однако объемы ввода станут меньше. Главная причина — сокращение земельного банка у застройщиков. «Новые проекты, несмотря на высокую ставку, выводятся на рынок, а вот новые участки покупать стало крайне сложно. В том числе из-за завышенных требований лендлордов. В открытой продаже земельные участки можно купить только на рискованных банкнотных торгах»,— считает Игорь Карцев, генеральный директор компании «Максимум Лайф Девелопмент».

С ним согласна заместитель руководителя департамента продаж РАД в Санкт-Петербурге Дарья Гончарова. «Одна из проблем, вследствие которой город может столкнуться с дефицитом жилья в самое ближайшее время,— отсутствие свободных участков под застройку. Мы прогнозируем рост интереса застройщиков к участкам под редевелопмент. Сегодня он сдерживается высокой ключевой ставкой»,— говорит она.

Девелоперам, у которых есть свободные средства, стоит вложиться в земельный банк уже сегодня, полагает эксперт. «Пока еще в Петербурге можно найти участки с большим дисконтом, например, на территории предприятий "Ручьи", "Краснознаменец", земли бывшего Ленинградского гидролизного завода на острове Грязный. Как только ставка ЦБ начнет снижаться, а проектное финансирование и ипотека станут доступнее, цены на такие лоты сразу пойдут вверх»,— уверена госпожа Гончарова.

Александра Хренкова