Жителей Забайкалья обяжут регистрировать домашних собак

Депутаты заксобрания Забайкальского края приняли в первом чтении законопроекты, регулирующие отдельные вопросы обращения с домашними животными. Как сообщает пресс-служба краевого парламента, один из них устанавливает требование по обязательной регистрации собак, имеющих владельцев, а второй предусматривает штрафы за невыполнение этого требования. После второго чтения на июньской сессии закон о регистрации животных вступит в силу с 1 октября этого года, а закон о штрафах — с 1 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

«На территории края устанавливаются дополнительные требования к содержанию домашних питомцев — их регистрация, включающая маркирование и постановку на учет. Для собак регистрация будет обязательной, а для остальной живности (кошек и других животных) — на усмотрение владельцев. Проводить эту процедуру будет Госветслужба региона за счет владельцев животных»,— сообщили в парламенте.

Авторы законопроектов депутаты Михаил Якимов, Виктор Наделяев, Сокто Мажиев и Жаргал Жапов считают, что благодаря регистрации каждое животное получит уникальный идентификационный номер, что позволит «организовать поиск в случае его потери, привлечь владельцев к ответственности за брошенных питомцев и предотвратить случаи жестокого обращения с ними». Размер штрафа за отсутствие регистрации составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

В сопроводительной записке к законопроекту уточняется, что подобные нормы действуют уже более чем в 20 регионах России. С 1 января 2025 года обязательная регистрация собак предусмотрена в Татарстане, а с 1 июля в республике начнут взимать штрафы за ее отсутствие. С 1 марта началась обязательная регистрация собак в Нижегородской области. На рассмотрении депутатов Саратовской облдумы в настоящий момент находится законопроект, инициированный прокурором региона. В этом регионе предлагается в обязательном порядке чипировать не только домашних собак, но и кошек. В Башкирии принятая в этом году инициатива об обязательной регистрации собак предполагает длительный переходный период — до конца 2027 года, когда владельцы обязаны чипировать своих животных, а процедура для граждан будет бесплатной, из бюджета региона выделено 80 млн руб. на эти цели.

Что предлагала дума Ставрополья о «стихийном содержании» бродячих собак — в материале «Ъ» «Передержитесь там».

Влад Никифоров, Иркутск