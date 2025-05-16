Передержитесь там

Депутаты Ставропольской краевой думы направили в Госдуму законопроект о запрете «стихийного содержания животных без лицензии». По мнению ставропольских властей, частные приюты должны отвечать всем ветеринарным требованиям к таким учреждениям либо закрываться. Если законопроект будет принят, то многочисленные волонтерские «передержки» окажутся вне закона, уверена руководитель благотворительного фонда «Ковчег» Ирина Газарян. Она полагает, что инициатива не улучшит положение с безнадзорными животными, зато усложнит жизнь зооволонтерам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поправки в ст. 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и ФЗ «Об ответственном обращении с животными» депутаты внесли по инициативе губернатора края Владимира Владимирова. В пресс-релизе, опубликованном на сайте думы, уточняется, что зачастую «агрессию проявляют именно безнадзорные собаки, в том числе относящиеся к потенциально опасным породам, которых бесконтрольно прикармливают жители на территории домовладений».

В связи с этим ставропольские депутаты предлагают лицензировать «деятельность физических и юридических лиц по стихийному содержанию животных без владельцев и содержанию потенциально опасных собак».

Инициатива предполагает и прямой запрет на «получение потомства при стихийном содержании животных». Председатель Ставропольской краевой думы Николай Великдань пояснил “Ъ”, что под «стихийным содержанием» депутаты подразумевают именно частные приюты, куда «сердобольные граждане» собирают оставшихся без хозяев животных и «где эти животные бесконтрольно могут размножаться».

Желающие спасать бездомных животных должны будут до 1 января 2026 года получить лицензию в местном управлении ветеринарии. Для этого нужно будет иметь комнаты содержания, отдельные помещения для приготовления пищи и ветаптеку. Частные приюты, в свою очередь, должны будут получить статус пунктов временной передержки и заключать договоры с местными администрациями, которые должны будут финансировать их работу. «По большому счету мы наводим порядок в доме»,— подытожил господин Великдань. Проект уже направлен в Госдуму.

Руководитель благотворительной организации «Ставрополь. Ковчег. Помощь животным» Ирина Газарян считает, что инициатива ставропольских властей не решит проблему бездомных животных.

Она указывает, что сейчас в крае всего два приюта, и они «забиты животными под завязку». При этом в одном только Ставрополе волонтеры каждый месяц в коробках собирают «по несколько сотен выброшенных щенков и котят от чьих-то домашних питомцев». Их пытаются распределить по «передержкам», которые попадают под определение «стихийного содержания» животных из законопроекта. «Раньше нас хотя бы на круглые столы приглашали, когда эти инициативы обсуждали. И мы каждый год поясняли, что лучше бы власти объявили год или хотя бы месячник бесплатной стерилизации домашних питомцев. Цены же неподъемные для многих людей — от 5 тысяч за собаку. Зато тогда не надо было бы и приюты строить. Но нас не слышат»,— говорит госпожа Газарян.

Ставропольские депутаты уже дважды вносили правки в закон об обращении с животными без владельцев на территории Ставропольского края. В сентябре 2024 года в трех чтениях краевая дума приняла поправки, согласно которым можно умерщвлять животных, «проявляющих немотивированную агрессию». В марте 2025 года, после трагического случая, когда от укусов собак погибла девятилетняя девочка в Ставрополе, законодательство решили изменить, добавив туда положение об «экстраординарной ситуации», которая позволяет умерщвлять любое животное, в том числе здоровое, в течение пяти дней после поступления в ПВР.

Александра Ларинцева, Пятигорск