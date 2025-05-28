Пытавшийся отравить рысь и леопарда в Московском зоопарке был ранее судим

«Ъ» выяснил подробности о задержанном мужчине, который подбросил таблетки в вольеры с рысью и леопардом в Московском зоопарке. Им оказался уроженец Ставропольского края Эмиль Ацаев, проживающий в столице около 12 лет. Он состоит на учете у психиатров, а также был дважды судим.

Во время допроса задержанный рассказал, что кидал животным таблетки с валерьянкой. На вопрос о мотивах господин Ацаев ответил, что хотел «полечить» и «привести в чувство» животных, поэтому поделился своими препаратами. Мужчину планируют отправить на психиатрическую экспертизу и принудительное лечение.

О задержании Эмиля Ацаева ранее сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она рассказала, что подозреваемый перебросил таблетки через ограждения и «пытался навредить животным». Сотрудники зоопарка усилили меры безопасности после инцидента.

Никита Черненко