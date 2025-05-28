Полиция задержала подозреваемого в отравлении животных в Московском зоопарке

В Москве задержали мужчину, который пытался отравить редких животных в столичном зоопарке. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, оперативники из Пресненского района столицы нашли и доставили в отделение 43-летнего мужчину. В зоопарке обнаружили таблетки с неизвестным веществом в вольерах, где содержались рыси и леопард по имени Мизер. Препараты направлены на экспертизу, чтобы установить их состав.

Как выяснилось, подозреваемый перебросил таблетки через ограждение. Этот момент зафиксировали камеры видеонаблюдения, а ролик с ним выкладывали в интернете. По словам госпожи Волк, злоумышленник пытался навредить животным. Сотрудники зоопарка сообщили, что меры безопасности после инцидента были усилены.

Пресненская межрайонная прокуратура взяла ситуацию под контроль и будет следить за расследованием. За убийство краснокнижных животных законодательством России предусмотрено лишение свободы до девяти лет и штраф до 2 млн руб.