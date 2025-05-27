Минград выставил на торги право КРТ на Гребном канале за 98 млн рублей

Минград Нижегородской области объявил аукцион на право заключения договора о комплексном развитии незастроенной территории (КРТ) в границах набережной Гребного канала и берега реки Волги. Извещение опубликовано на сайте торгов 26 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема границ КРТ незастроенной территории на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Фото: Минград Нижегородской области Схема границ КРТ незастроенной территории на Гребном канале в Нижнем Новгороде

Фото: Минград Нижегородской области

Начальная стоимость лота составляет 98,34 млн руб., шаг аукциона — 5%. Итоги торгов подведут 2 июля.

Территория общей площадью 10,55 га находится напротив домов №№ 321–533 в слободе Подновье и включает два несмежных контура. Проект предполагает строительство гостиницы, многоквартирного дома, индивидуального дома, а также школы на 500 мест и детского сада на 200 мест.

В минграде добавили, что также в рамках проекта планируется создание благоустроенной набережной от Гребного канала до центра города, общественных пространств и спортивной инфраструктуры

Как писал «Ъ-Приволжье», на набережной Гребного канала также начинается строительство в рамках другого проекта КРТ — по инициативе правообладателя земельных участков (Glorax).

Галина Шамберина